BBGirls侑廷和李奎漢的愛情從第一次見面就初見端倪！韓網友：他倆是在調情吧

女團BBGirls（原Brave Girls）侑廷和演員李奎漢正在熱戀中，雙方的經紀公司承認戀情。

7日，雙方的經紀公司表示：「兩個人正以良好的感情在交往中。 」早前，兩人曾傳出過一次曾經傳出，不過兩人都以「有其他朋友在場」否認了戀情。

沒想到2個月後，侑廷和李奎漢終於認愛，收穫了大批祝福的同時也讓民眾和粉絲再次聚焦兩人初次邂逅的場景。 當初他們一同出演了節目《你以前從未來過這裡嗎？ 》，從第一次見面開始他和她就低著頭打招呼。 之後侑廷還教李奎漢跳女團aespa的《Next Level》的舞蹈，聊天時你一句我一句，氛圍十分歡快。 吃飯時，侑廷問李奎漢：「有沒有拍很多照片」，對方卻開玩笑地說道：「我醉了。」 李奎漢又說：「不是有句話說『男人們至少要去一次桑拿才能成為真正的朋友』嘛，今天大家雖然是第一次見面，卻有一種認識了很久的感覺。」 表達了與侑廷一起出遊的滿足感。





得知侑廷和李奎漢戀愛的消息，重新翻回當時的節目片段，不少網友表示也許第一次見面時兩人就暗生情素，「哇，李奎漢那個時候是在調情吧」、「我醉了，其實是被侑廷迷住了的意思吧」、「怎麼我比他倆還心動」、「他倆從那時開始就有點曖昧氣息了」、「真好，初次邂逅被電視節目記錄了下來」等。

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