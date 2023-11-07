《無人島的DIVA》朴恩斌助偶像找回自己的位置！曾失憶的車學沇與神祕 救援者蔡鍾協到底誰是基浩！（EP.3 –4）

[有雷]好看又好聽的《無人島的DIVA》太吸引人了，收視率自開播以來節節上升。朴恩斌相隔15年從無人島獲救後，除了實現了夢想見到偶像，更念念不忘的是當時幫助她逃家的好友基浩……車學沇與蔡鍾協兩位護花使者似乎都有可能是她在找的基浩？

以下為防雷線



因為聲帶長繭而美麗聲線早已不再，尹蘭珠（金孝珍飾）的歌唱事業急轉直下，一場地方慶典，在鐵粉徐木河（朴恩斌飾）的幕後代唱下，竟然讓尹蘭珠再度成為話題人物。但她不但沒地方住也沒有經紀人，拎著行李投靠了目前寄住在「兄弟理髮院」頂樓的徐木河。兩兄弟遇學（車學沇飾）以及保傑（蔡鍾協飾）也默默包容一切，身為PD的保傑甚至邀請尹蘭珠成為節目中的嘉賓。



尹蘭珠如獲至寶，要將徐木河介紹給李代表，想不到李代表以木河年紀太大為由而直接拒絕甄選，建議木河成為尹蘭珠的經紀人。木河失望之餘，感覺事有蹊蹺，原來當時蘭珠與李代表簽約的條件「只要唱片銷量達到2千萬張，尹蘭珠就擁有公司一半股權」僅差8萬多張就達成銷量，而兩人的合約時間僅剩6個月，這就是李代表急著更換公司名稱，以及想要與蘭珠切割的理由。經紀人木河決定突破現況，先讓蘭珠上節目並掀起話題。



同樣以代唱的方式，尹蘭珠一開口驚豔全場，再度引發話題討論，尹蘭珠甚至在舞台上公開表示，想為木河尋找一位叫做鄭基浩的好友。正在看電視的基浩爸爸，也搭上這順風車，認為找到木河也就會找到自己當年逃家的兒子。基浩爸爸將花束送到電視台給遇學，花束上帶有小卡片，似乎是基浩所寫，與木河約在首爾車站前見面，遇學心頭先是一沉，認為真正的基浩出現了，而並非他所想，自己很有可能是失去過記憶的基浩。



遇學正在剪輯影片時，腦中突然閃過可怕的記憶，腦中的影像竟是剛剛送花來的那個男子，接著他想起母親在他醒來後的樣子，但當時的他卻不認得自己的媽媽，家中也因曾發生火災而沒了兒時的照片，遇學突然倒地，清醒後他更覺得木河可能落入陷阱，趕緊前往約定地點。站在雨中的木河，遠遠看見了基浩的爸爸向自己走來，便開始拔腿狂奔，逃跑過程中跌倒了，一位神祕男子拉著她躲過了這場危機。



「你是基浩嗎？」出現在木河眼前的卻是保傑，他的表情總欲言又止，他到底是不是基浩呢？車學沇似乎有著被家暴的記憶，為何他腦中浮現基浩父親的臉？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞