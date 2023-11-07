节目暧昧是真的，报导弄假成真也是真的！BBGIRLS侑廷曝与李奎翰交往过程，媒体推了一把啊～

BBGIRLS（前Brave Girls）侑廷日前上谈话综艺《Radio Star》，松口谈了和演员男友李奎翰的恋情。

侑廷和李奎翰相差11岁（侑廷1991年生32岁，李奎翰1980年生43岁），今年年初藉由节目《土里土气，连这都没来过吗？》认识，8月被爆料恋情，9月才承认。承认之后，还有网友找出《土里土气，连这都没来过吗？》片段，表示当时两人氛围便不寻常、看著看著非常心动。



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《Radio Star》里，侑廷透露李奎翰曾对她说过「是为了你才上节目（《土里土气》）」，她也解释第一次爆恋爱新闻时，他们只是吃过几次饭的关系，「说交往也不是，没有交往也不是」，心里还一度觉得：「（李奎翰）要赶快告白啊！」一句话让主持人与来宾都激动了！



第一次恋爱新闻的时候，由於BBGIRLS要回归，李奎翰担心对她有影响，打给她询问是不是否认比较好。虽然否认了，但倒给了两人交往契机，李奎翰后来真如侑廷所愿告白，后续才会有二次恋爱新闻啊！



俞世润还透露自己和李奎翰是同龄朋友，在侑廷上节目前，交代好了他要好好照顾侑廷呢！看完节目，网友都说很喜欢侑廷的坦率呢！相当祝福她与李奎翰的恋情。

▼节目片段



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