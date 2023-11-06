黃Viu韓劇《婚禮大捷》首播奪冠！路雲拍古裝挑戰自我「全力賣萌」

Viu Original原創愛情古裝喜劇《婚禮大捷》甫開播便以4.5%收視順利起航，還勇奪月火劇收視冠軍寶座，人氣居高不下！劇集逢星期一、二晚上10時在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以無縫緊貼最新進度。

痛苦守貞八年

Viu Original原創韓劇《婚禮大捷》講述「最年輕狀元」沈炡㥥（路雲 飾）被公主相中成為附馬，原以為前途一片光明，可是大婚當天未婚妻突然去世，於是他以鰥夫身份生活了八年；雖然他堅持上奏主張婚姻無效，可是從未得到王上重視，期間不但仕途受阻，還必須強制守貞，令他生不如死！某天王上命他在三個月內促成南山谷三位怨女出嫁，成事的話更會還他單身，因此他聯手年輕寡婦、漢陽最強媒婆鄭順德（趙怡賢 飾）為敗犬女王牽起紅線，由此鬧出一個又一個笑話！



之前路雲透過《戀慕》獲頒「KBS演技大賞」男子新人獎、最佳情侶獎及男子人氣獎，自此在影視圈嶄露鋒芒；時隔兩年，他帶著《婚禮大捷》回歸古裝市場，全為挑戰自我：「《婚禮大捷》的劇本很有趣，題材很新穎，雖然我不擅長拍攝史劇，但是我有強烈的慾望去征服它！我今年27歲了，希望演員事業可以細水長流，所以先不管我演得好不好，我都渴望得到認同，就算被罵我也會勇於挑戰、對自己沒有信心的事情要更加努力才對。」談到「沈炡㥥」一角，他笑言和自己很不一樣：「炡㥥透過書本了解世界，他的精神狀態和情感好像停留在17歲，這和我很不一樣；而且炡㥥說話很大聲， 感覺不像一般電視劇的男主角，所以我嘗試用可愛的方法來演繹他，以前也從來沒有在戲劇裡做過這些表情。」



退團專心做演員

日前路雲宣布退出所屬男團SF9， 專心朝演員之路進發，近日他也在《婚禮大捷》發布會上首度開腔回應退團一事：「我貪心地想把演員職業做得更好，所以選擇離開團體。值得慶幸的是，成員們都非常支持我，團員輝映也有參與這部作品，我們像平時一樣開玩笑、也會互相支持；也許有人對我的選擇感到失望，但我認為這也是我必須面對的事情。」想支持「演員」路雲的演出，就要透過「黃Viu」收看Viu Original原創愛情古裝喜劇《婚禮大捷》，劇集逢星期一、二晚上10時在‎「黃Viu」上架，香港觀眾亦可免費收看《犬系戀人》、《7人的逃脫》、《閃亮的西瓜》和《白晝之月》等Viu Original原創韓劇。



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