劇名原來是這個意思！《閃亮的西瓜》恩傑奮不顧身救爸爸，一場表演四個人都受傷（EP.11-12）

溫馨、熱血，收視一直維持在有線台3%水準以上的《閃亮的西瓜》，最新11、12集總算完全揭曉劇名的涵義，不過劇情卻開虐……

（以下涉及劇透）



從「吳馬周」、「尹東進」等關鍵字，河恩傑（厲雲飾）才想起聽過初戀記憶製造團是怎麼解散的，拚了命、不惜傷害自己也要阻止爸爸河李燦（崔顯旭飾）前往校慶彩排，不過最終還是發生事故，只不過爸爸聽力並未受損，父子兩人隔天仍讓西瓜糖（Watermelon Sugar）完整體上台演出。



不過這場演出前後，卻讓父子、溫恩宥（薛仁雅飾）與尹清雅（飾）之間出現裂痕。河恩傑由於太專注於搶救爸爸，爽約車恩宥讓車恩宥大失所望，車恩宥認為河恩傑和河李燦只是在「獵豔」，就像媽媽崔世京把自己當獎盃。就像河恩傑專注於救爸爸，車恩宥也決定專注於「任務」，要選擇河李燦讓河李燦和媽媽在一起，尹清雅聽了心碎不已……



西瓜糖熱血表演，尹清雅不在台下，溫恩宥也突然驚愕離場。車恩宥從尹尚雅口中，第一次知道爸爸溫智煥（旴晢延、柳鎮飾）也是玩樂團的，崩潰不已──因為她搞錯了、她忘記了，媽媽的初戀就是爸爸，媽媽和爸爸曾經那麼相愛。



車恩宥無法接受兩個人怎麼變了，想回到2023卻失敗。「你說你和我身處在不同世界，無所謂，你說你和我身處不同世界，無所謂，不論你是誰都無所謂，你是大嬸也好，你是喪屍也好，所以我們，待在一起吧！」河恩傑撐著傘出現在她眼前。



《閃亮的西瓜》這兩集不少令觀眾動容的情節，一是「閃亮的西瓜」劇名涵義終於在劇中完整出現，「西瓜」是尹清雅喜歡的畫家芙烈達卡蘿（Frida Kahlo）的畫作《Viva la Vida》（人生萬歲），「閃亮的」除了閃亮還有「鼓掌」之意，手語做出閃閃發亮的樣子，就是「鼓掌」。



再者是河恩傑跳海也要阻止爸爸，兩個時空的父子（崔顯旭&厲雲、崔元英&鄭賢俊）交錯，還有河李燦為了和尹清雅溝通，把手語書隨身攜帶。



반짝이는 워터멜론



절벽에서 진짜 떨어져버린 하은결 존나 간절해보여... 간절한 아들 너무 눈물 나 pic.twitter.com/JItd2lH9lU — 드람 (@_drama_watching) October 30, 2023

반짝이는 워터멜론..

너덜너덜한 수화책 펼쳐가면서 얘기하는 이찬이

이찬청아 갈등 진짜 가슴찢어져…… pic.twitter.com/HioDmvWYtN — otot (@myottlife) October 31, 2023

下集預告，河李燦不曉得答應了人家什麼事，要在一個月內創作出歌曲，西瓜糖決定來場兩天一夜創作營旅行，同時河恩傑和溫恩宥的時光旅行也要結束了。



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