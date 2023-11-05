李棟旭本來不想出演《蔡氏漂流記》但MONSTA X亨願說了「這句話」後，他還是很有義氣的來了

這兩個人光是站在一起就很賞心悅目了～～～

由男團 MONSTA X 蔡亨願所主持的人氣網路節目《蔡氏漂流記》最新一期中，邀請到了同公司的演員大前輩李棟旭出演，網友感嘆STARSHIP娛樂真是太有眼光了。

當天錄製節目時，天氣也是特別好，太陽更是相當的刺眼，兩人一見面握手道好後，就熱情相擁拍拍對方的背，甚至長達五秒（節目組認真倒數）。



接著就聊起了邀約的過程，李棟旭說亨願傳訊息給他，寒暄幾句後亨願就問：「哥能不能來上《蔡氏漂流記》。」李棟旭回：「啊...好像不太行耶。」亨願表示，訊息裡的原話是這樣回的：「啊...不該聯繫的。」讓一旁的工作人員大爆笑，李棟旭解釋說會拒絕是因為戒掉youtube了。



之後，亨願又在訊息中追加補充說：「哥，我馬上就要入伍了耶...。」李棟旭看到後深吸一口氣回：「我知道了...，既然如此，當然得出演了。」還說等亨願入伍後，說不定這個節目會變成《李氏漂流記》，亨願先是嚇了一跳，接著就轉為拜託李棟旭多多照顧了。



▼《蔡氏漂流記》EP.10 您點的天國來了：



這一集甚至未完待續，下禮拜還有EP.11喔，記得鎖定11月10日晚間七點播出的《蔡氏漂流記》，兩人挑戰問答的更多有趣片段將公開。

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