李善均承認吸毒！二次調查開口：「被女室長騙了，不知道那是毒品」

李善均昨日下午第二次出席警局調查，表示是被聲色場所女室長欺騙、不知是毒品的情況下吸毒。

據法律界認識透露，李善均在第二次傳喚調查中表示：「我被聲色場所室長A某騙了。 A某騙了我、給我某個東西。 我不知道那是毒品。」 這一陳述相當於承認吸毒但否認故意性。 警方計劃進一步確認被騙說法是否具有可信性。



李善均4日在仁川警察廳毒品犯罪調查組接受了3小時調查。面對記者提問「是否承認嫌疑、如何看待陰性結果」，李善均一概不正面回應、只表示會在調查中誠實作答，離開警局時也表示「對各個問題都作出了誠實、如實的回答」。

A某在首爾江南某聲色場所工作，在那裡與李善均等名人相熟起來。 該聲色場所是會員制包間沙龍，主要向高收入人群提供服務。 A某被懷疑通過認識的醫生獲取毒品並提供給李善均和歌手GD（G-Dragon，權志龍），並提供自家給李善均作為吸毒場所。



A某有6次吸毒等前科，本次被拘捕前進行的簡易檢測中也出現大量精神藥物。

李善均上個月被爆吸毒嫌疑時表示曾遭到A某和姓名不詳的B某恐嚇：「曾受到與本次事件相關的威脅，因此損失3億5千萬元。」 A某則表示自己也曾被B某在SNS上威脅，B某懷疑A某與李善均的關係，A某也不清楚B某具體身份。



李善均在簡易尿液檢體和毛髮精密鑒定中皆呈現陰性反應，但警方上月28日第一次傳喚調查時對李善均手機進行數位鑑識，獲取了「與毒品有關的、有意義的」證據。

目前警方以吸毒嫌疑對10人進行調查，其中包括李善均和GD在內。 警方表示李善均誠實接受了調查，但是否承認嫌疑就不便公開。

韓網友感到惋惜：「以為是香煙結果是大麻嗎hh」、「有婦之夫去聲色場所...」、「為什麼要跟那些人混在一起」、「都去人家裡了還說什麼」、「也許數位鑑識逃不掉，所以退而求其次主張被騙吧」、「如果真是被騙不應該給她3.5億，而是應該報警吧」、「聲色場所VIP已經幻滅了」、「希望這樣的人不要再出現在電視上」。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞