剧名原来是这个意思！《闪亮的西瓜》恩杰奋不顾身救爸爸，一场表演四个人都受伤（EP.11-12）

温馨、热血，收视一直维持在有线台3%水准以上的《闪亮的西瓜》，最新11、12集总算完全揭晓剧名的涵义，不过剧情却开虐……

（以下涉及剧透）



从「吴马周」、「尹东进」等关键字，河恩杰（厉云饰）才想起听过初恋记忆制造团是怎么解散的，拚了命、不惜伤害自己也要阻止爸爸河李灿（崔显旭饰）前往校庆彩排，不过最终还是发生事故，只不过爸爸听力并未受损，父子两人隔天仍让西瓜糖（Watermelon Sugar）完整体上台演出。



不过这场演出前后，却让父子、温恩宥（薛仁雅饰）与尹清雅（饰）之间出现裂痕。河恩杰由於太专注於抢救爸爸，爽约车恩宥让车恩宥大失所望，车恩宥认为河恩杰和河李灿只是在「猎艳」，就像妈妈崔世京把自己当奖杯。就像河恩杰专注於救爸爸，车恩宥也决定专注於「任务」，要选择河李灿让河李灿和妈妈在一起，尹清雅听了心碎不已……



西瓜糖热血表演，尹清雅不在台下，温恩宥也突然惊愕离场。车恩宥从尹尚雅口中，第一次知道爸爸温智焕（旴晰延、柳镇饰）也是玩乐团的，崩溃不已――因为她搞错了、她忘记了，妈妈的初恋就是爸爸，妈妈和爸爸曾经那么相爱。



车恩宥无法接受两个人怎么变了，想回到2023却失败。「你说你和我身处在不同世界，无所谓，你说你和我身处不同世界，无所谓，不论你是谁都无所谓，你是大婶也好，你是丧尸也好，所以我们，待在一起吧！」河恩杰撑著伞出现在她眼前。



《闪亮的西瓜》这两集不少令观众动容的情节，一是「闪亮的西瓜」剧名涵义终於在剧中完整出现，「西瓜」是尹清雅喜欢的画家芙烈达卡萝（Frida Kahlo）的画作《Viva la Vida》（人生万岁），「闪亮的」除了闪亮还有「鼓掌」之意，手语做出闪闪发亮的样子，就是「鼓掌」。



再者是河恩杰跳海也要阻止爸爸，两个时空的父子（崔显旭&厉云、崔元英&郑贤俊）交错，还有河李灿为了和尹清雅沟通，把手语书随身携带。



반짝이는 워터멜론



절벽에서 진짜 떨어져버린 하은결 존나 간절해보여... 간절한 아들 너무 눈물 나 pic.twitter.com/JItd2lH9lU — 드람 (@_drama_watching) October 30, 2023

반짝이는 워터멜론..

너덜너덜한 수화책 펼쳐가면서 얘기하는 이찬이

이찬청아 갈등 진짜 가슴찢어져…… pic.twitter.com/HioDmvWYtN — otot (@myottlife) October 31, 2023

下集预告，河李灿不晓得答应了人家什么事，要在一个月内创作出歌曲，西瓜糖决定来场两天一夜创作营旅行，同时河恩杰和温恩宥的时光旅行也要结束了。



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