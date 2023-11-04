新劇《與惡魔有約》宋江&金裕貞用臉征服觀眾的預告短片：「不需要台詞、只用眼神和表情道盡一切」
廣告

新劇《與惡魔有約》宋江&金裕貞用臉征服觀眾的預告短片：「不需要台詞、只用眼神和表情道盡一切」

韓劇   2023年11月4日   星期六10:54   Mico  

（封面圖源：IG@sbsdrama.official）

【最新預告&短影片】你也被金裕貞和宋江的臉給征服了嗎？？《與惡魔有約》就快首播啦～～～

SBS 奇幻浪漫喜劇《與惡魔有約》（My Demon）再度釋出「新預告」和三部「無台詞宣傳短片」，展現出男女主角金裕貞和宋江的新角色魅力，宣傳短片甚至是一句台詞都沒有，卻展現出讓人無法忽視的強大魅力。

本劇講述一夜之間失去能力的惡魔鄭九元（宋江　飾），與四面楚歌的財閥繼承人都到曦（金裕貞　飾）之間，簽訂契約婚姻的「異種」刺激同居羅曼史。
（圖源：SBS《與惡魔有約》海報）

▼宣傳短片配文寫上「甜蜜但危險的契約婚姻」，全程眼神交流、展現出各種複雜情緒卻讓人猜不透的互動與關係，只有在最後說出了由他們主演的新劇《與惡魔有約》將在11月24日晚間十點首播。

▼最新第二版預告，劇中惡魔宋江成為人類金裕貞的隨行保鑣，保鑣守則第一項準則「只看著她」，而他就真的認真狂看，甚至從車窗鑽進去超靠近的看，金裕貞只覺得眼前這人真是個長得帥的瘋子～XD

保鑣守則第二項準則「緊緊跟隨」，甚至跟進去女廁！？

保鑣守則第三項準則「絕對不能愛上她」，宋江心想,,,還真難啊。
（圖源：SBS《與惡魔有約》預告截圖）

看完預告是不是更期待了呢～

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 韓劇 » 新劇《與惡魔有約》宋江&金裕貞用臉征服觀眾的預告短片：「不需要台詞、只用眼神和表情道盡一切」
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手