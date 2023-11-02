FIFTY FIFTY有望推出二代成員，成員包括回歸的Keena

FIFTY FIFTY近日有新消息將以回歸經紀公司ATTRAKT的成員Keena一人重啟活動，ATTRAKT代表全洪准也對FIFTY FIFTY的未來走向鬆口。

*前情提要：FIFTY FIFTY以Keena一人重啟活動！出席Billboard音樂獎典禮，韓國歌手還有Jimiin、柾國等入圍

據《TVDaily》報導，全洪准在通話中透露「正在討論推出二代FIFTY FIFTY」，但尚未確定。全代表認為FIFTY FIFTY是「中小偶像的奇蹟」、「Billboard（告示牌）的奇蹟」，將「2023 Billboard Music Awards」（2023 BBMAs）視作Billboard給予的機會。



全洪准坦言原本對FIFTY FIFTY這個IP已經放棄，但是Keena回來，且被2023 BBMAs提名，對於接下來的葛萊美獎也會持續觀望，所以正積極商討是否推出二代FIFTY FIFTY。若要推出第二代，一樣會是四人組合，會包含Keena在內，不過推出時間會在與JTBC合作的女團選秀節目之後。



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