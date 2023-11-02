FIFTY FIFTY有望推出二代成员，成员包括回归的Keena

FIFTY FIFTY近日有新消息将以回归经纪公司ATTRAKT的成员Keena一人重启活动，ATTRAKT代表全洪准也对FIFTY FIFTY的未来走向松口。

*前情提要：FIFTY FIFTY以Keena一人重启活动！出席Billboard音乐奖典礼，韩国歌手还有Jimiin、柾国等入围

据《TVDaily》报导，全洪准在通话中透露「正在讨论推出二代FIFTY FIFTY」，但尚未确定。全代表认为FIFTY FIFTY是「中小偶像的奇迹」、「Billboard（告示牌）的奇迹」，将「2023 Billboard Music Awards」（2023 BBMAs）视作Billboard给予的机会。



全洪准坦言原本对FIFTY FIFTY这个IP已经放弃，但是Keena回来，且被2023 BBMAs提名，对於接下来的葛莱美奖也会持续观望，所以正积极商讨是否推出二代FIFTY FIFTY。若要推出第二代，一样会是四人组合，会包含Keena在内，不过推出时间会在与JTBC合作的女团选秀节目之后。



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