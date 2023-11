FIFTY FIFTY有望推出二代成员，成员包括回归的Keena

FIFTY FIFTY近日有新消息将以回归经纪公司ATTRAKT的成员Keena一人重启活动,ATTRAKT代表全洪准也对FIFTY FIFTY的未来走向松口。

*前情提要:FIFTY FIFTY以Keena一人重启活动!出席Billboard音乐奖典礼,韩国歌手还有Jimiin、柾国等入围

据《TVDaily》报导,全洪准在通话中透露「正在讨论推出二代FIFTY FIFTY」,但尚未确定。全代表认为FIFTY FIFTY是「中小偶像的奇迹」、「Billboard(告示牌)的奇迹」,将「2023 Billboard Music Awards」(2023 BBMAs)视作Billboard给予的机会。



Honored to be a finalist at this year’s #BBMAs

HUNNIES, tune in Sunday, November 19 via @BBMAs, @billboard and https://t.co/8pA3jslh2K! pic.twitter.com/oJW7Gbd2qW