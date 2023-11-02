有機會看到舞台嗎？〈Smoke〉Remix版陣容瘋了：ZICO、B.I、朴宰範、Changmo與Jessi

嘻哈唱片公司Amoeba Culture昨（1）日凌晨才公開〈Smoke〉Remix版陣容，今（2）日稍早音源已公開！

〈Smoke〉原唱是Dynamicduo，因為作為《Street Woman Fighter 2》（街頭女戰士2）比賽曲而爆紅，製作公司Amoeba Culture順勢推出了〈Smoke Remix〉，除了原唱Dynamicduo，還找來ZICO、B.I、朴宰範、Changmo與Jessi！陣容可以說華麗到「瘋了」。

（相關報導：《街頭女戰士2》夯曲〈Smoke〉混音版陣容公開：ZICO、B.I、朴宰範、Changmo、Jessi）



音源公開後，網友紛紛留言讚嘆歌手們的超強饒舌功力，如「ZICO、Changmo、朴宰範果然厲害」、「ZICO朴宰範真的撕裂了」、「朴宰範出聲就Killing」、「朴宰範R&B和Rap都唱得很好，怎麼辦……？發聲瘋了」、「King韓彬（諧音金韓彬Kim Han Bin，B.I本名」，唯一「女聲」Jessi的突出表現也被點出來「killed her part」。



也有不少人敲碗想看這組合的舞台表演或是MV啊！不曉得有沒有機會呢？

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