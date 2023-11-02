有机会看到舞台吗？〈Smoke〉Remix版阵容疯了：ZICO、B.I、朴宰范、Changmo与Jessi

嘻哈唱片公司Amoeba Culture昨（1）日凌晨才公开〈Smoke〉Remix版阵容，今（2）日稍早音源已公开！

〈Smoke〉原唱是Dynamicduo，因为作为《Street Woman Fighter 2》（街头女战士2）比赛曲而爆红，制作公司Amoeba Culture顺势推出了〈Smoke Remix〉，除了原唱Dynamicduo，还找来ZICO、B.I、朴宰范、Changmo与Jessi！阵容可以说华丽到「疯了」。

（相关报导：《街头女战士2》夯曲〈Smoke〉混音版阵容公开：ZICO、B.I、朴宰范、Changmo、Jessi）



音源公开后，网友纷纷留言赞叹歌手们的超强饶舌功力，如「ZICO、Changmo、朴宰范果然厉害」、「ZICO朴宰范真的撕裂了」、「朴宰范出声就Killing」、「朴宰范R&B和Rap都唱得很好，怎么办……？发声疯了」、「King韩彬（谐音金韩彬Kim Han Bin，B.I本名」，唯一「女声」Jessi的突出表现也被点出来「killed her part」。



也有不少人敲碗想看这组合的舞台表演或是MV啊！不晓得有没有机会呢？

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