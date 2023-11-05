「我在電視台工作，告訴你們誰才是最受女偶像歡迎的男偶像！」韓網友熱評：只要是女生都會喜歡他們吧

K-POP界堪稱花田，男帥女靚，互相吸引是再自然不過的事情了。

最近韓國論壇上出現了一則名為「我在電視台工作，告訴你們誰才是最受女偶像歡迎的男偶像」的文章，引爆網友熱議。 發文者自稱是電視台工作人員，據他了解最受女偶像成員歡迎的男偶像成員是 NCT 鄭在玹 和 TXT 崔秀彬。



在玹是飯圈公認的帥哥，人送外號「飯圈初戀」、「非粉存」（非粉絲，但看到他的圖也不會忍不住保存下來），可見顏值有多高。 而秀彬也是濃眉大眼正統帥哥，提到當代男團顏值line，絕對不可能少了他。



網友們看到相關文章之後也產生了濃厚的興趣，踴躍留言，表示：「這兩位只要是個女的就都喜歡啊」、「不是，這還需要你來爆料嗎」、「爆這種大家都知道的料還有什麼意思啊」、「他倆多清純啊，其他人都太華麗了，反而顯得他倆是一股清流」、「 哈哈哈哈哈，PO主是不是寫了自己最喜歡的兩名男愛豆」、「我也喜歡他倆，那我算不算女偶像」、「本人女團instiz girls成員金匿名，這兩位我也很喜歡」、「不好意思，這兩位就算不是女生，只要是個人，看到他們的臉就會產生好感的好嗎」、「看來這種清純長相男女通殺哎」等。

更有一位網友稱「笑死我了，哈哈哈哈哈，想到了pann裡爆料ENHYPEN全員表白那篇文章」，原文稱ITZY彩領收到17名男愛豆的表白，還列出了男偶像的姓名，他們是NCT楷燦和道英、ATEEZ潤浩、Stray Kids鉉辰和方燦、TXT杋圭和休寧凱、ENHYPEN全員、g.o.d尹啟相、 SEVENTEEN Woozi和夫勝寛。



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