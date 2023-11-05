「我在电视台工作，告诉你们谁才是最受女偶像欢迎的男偶像！」韩网友热评：只要是女生都会喜欢他们吧

K-POP界堪称花田，男帅女靓，互相吸引是再自然不过的事情了。

最近韩国论坛上出现了一则名为「我在电视台工作，告诉你们谁才是最受女偶像欢迎的男偶像」的文章，引爆网友热议。 发文者自称是电视台工作人员，据他了解最受女偶像成员欢迎的男偶像成员是 NCT 郑在玹 和 TXT 崔秀彬。



在玹是饭圈公认的帅哥，人送外号「饭圈初恋」、「非粉存」（非粉丝，但看到他的图也不会忍不住保存下来），可见颜值有多高。 而秀彬也是浓眉大眼正统帅哥，提到当代男团颜值line，绝对不可能少了他。



网友们看到相关文章之后也产生了浓厚的兴趣，踊跃留言，表示：「这两位只要是个女的就都喜欢啊」、「不是，这还需要你来爆料吗」、「爆这种大家都知道的料还有什么意思啊」、「他俩多清纯啊，其他人都太华丽了，反而显得他俩是一股清流」、「 哈哈哈哈哈，PO主是不是写了自己最喜欢的两名男爱豆」、「我也喜欢他俩，那我算不算女偶像」、「本人女团instiz girls成员金匿名，这两位我也很喜欢」、「不好意思，这两位就算不是女生，只要是个人，看到他们的脸就会产生好感的好吗」、「看来这种清纯长相男女通杀哎」等。

更有一位网友称「笑死我了，哈哈哈哈哈，想到了pann里爆料ENHYPEN全员表白那篇文章」，原文称ITZY彩领收到17名男爱豆的表白，还列出了男偶像的姓名，他们是NCT楷灿和道英、ATEEZ润浩、Stray Kids铉辰和方灿、TXT杋圭和休宁凯、ENHYPEN全员、g.o.d尹启相、 SEVENTEEN Woozi和夫胜寛。



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