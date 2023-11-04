GOT7成員Mark段宜恩攜多元曲風回台灣演出！搞笑模仿成員珍榮軍中大跳「Super Shy」

Mark終於回台灣啦！11月4日GOT7成員Mark於TICC台北國際會議中心舉辦他首度亞洲巡迴演出的台灣站，帶來國外樂手以及舞群，舞台上呈現多元曲風讓粉絲們相當享受。
為了呈現更多自己喜愛的音樂型態，Mark在開場時還邀請了兒時老友，也是音樂上的共同創作者Wesley進行暖場演出，一連演唱多首歌曲，讓現場感受到自由感十足的美式音樂型態，演出後再由Mark正式登場，他穿著流蘇背心加上西裝外套，一連唱了五首歌曲不間斷。
Mark用熟悉的中文跟大家溝通無礙，一登場就告訴大家「有其中50位粉絲椅子下有小驚喜」，原來開場前已隨機在50個座位下貼上了專屬小卡，讓幸運粉絲們驚喜不已。而他的父母也一如既往，到場支持他的每一場演出。看見台下鳥寶寶們拿著綠色鳥造型手燈，他還與其中一位粉絲借來把玩了一下，粉絲大方說要送給Mark，他超有Sense回應「這不好買，你還是留著吧〜」
為了這次的亞洲巡迴演出，Mark也準備了一首周杰倫的「簡單愛」送給台灣粉絲，全場也與他一起合唱，他更謙虛表示，雖然自己唱得沒有原唱那麼好，希望大家不要嫌棄。
粉絲們始終引頸期盼GOT7的合體，Mark也告訴大家「一定會有這一天的」，近期因為成員紛紛因入伍或各自忙碌而無法一同演出，說到入伍的珍榮，Mark還模仿最近大家在影片上看到珍榮大跳女團New Jeans的「Super Shy」，雖然全場粉絲都起鬨要他跳一下，Mark一直說自己不會跳，但模仿起珍榮卻還是沒大家失望〜
Mark始終很緊張，還想起了自己GOT7時期演出時的那種心情，他也表示下次若還有機會單獨來台開唱，自己一定不會這麼緊張。也希望之後能夠帶大家更多自己創作的音樂。他提到只剩下最後三首歌曲的時候，台下傳來一陣哀怨的呼聲，沒想到Mark馬上說「其實還有8首…」爆料安可還有五首歌曲，讓大家又恢復尖叫聲〜他更引導全場粉絲站起來一起high到最後！粉絲送上感動的應援排字，也讓Mark相當驚喜，以感性發言感謝粉絲們一路以來的支持。
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