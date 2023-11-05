明明是K-POP歌曲卻沒有韓文？！BLACKPINK成功後女團歌曲中英文歌詞佔比飆升，英文歌詞加最多的女團竟是她們

現在的K-POP還是K-POP嗎？ 連韓國本土歌迷都產生了疑惑。

最近韓國大眾音樂公認網站Circle Chart的首席研究員金珍宇（音譯）就K-POP中英文歌詞的含量展開了研究，根據今年上半年上榜的前400個（包括小分隊、個人活動等；分析對象為2018年上半年的38首女團歌曲和76首男團歌曲，以及2023年上半年的63首女團歌曲和24首男團歌曲；全英文歌曲未被納入調查對象）偶像團的數據顯示，女團歌曲中英文歌詞所佔比例相比2018年同期增加了18.9%，達到41.3%。

就各個偶像團體而言，(G)I-DLE 今年上半年的英文歌詞比例最高，為53.6%。 其次是 LE SSERAFIM 為50.6%、BLACKPINK 為50%、NMIXX 為49.3%、NewJeans 則是48.4%。 相較於偶像女團，SOLO 歌手 IU 歌曲中英文比例較低，僅為24.9%。



女團歌曲中經常用到的英文歌詞主要有「I」、「You」、「Like」、「Love」等詞彙。 金研究員解釋說：「BLACKPINK在全球取得成功後，國內市場以國內消費為中心的女團市場擴大，英文的使用比例增加了。 從各個偶像團體來看，海外消費群體越多，英文使用比例就越高。 」另外，音樂評論家姜泰圭（音譯）表示：「MZ世代對英文歌詞沒有任何抵觸感，這種現象也反映在實際的榜單中，不再需要將歌詞限制在韓語中。 」

與女團相比，男團歌曲中英文歌詞比例也有所增加，但增長率相對較低。 男團英文歌詞比例在今年上半年達到24.3%，相比2018年同期增加了5.6%。 金研究員解釋：「女團不僅吸引粉絲，還針對全球大眾，與以粉絲為中心的男團形成了差異化。 」



相關研究很快被網友放到了theqoo上討論，引起網友們的熱議，大家留言稱：「其實我也很不喜歡英文歌詞多的」、「所以我現在都不聽」、「為什麼又狙擊女團，英文歌詞多的應該是男團吧」、「如果一句英文都沒有的話應該很難打開國際市場吧」、「只有名聲上是K-POP而已」、「 其實我國整個社會都是濫用英文，好好說韓語吧」、「BLACKPINK今年都沒發專輯，jisoo的《Flower》的韓語歌詞比重很高，不錯」、「英文歌可以叫K-POP嗎？ 單純就是POP吧」、「最近這個問題確實蠻嚴重的」、「K-POP去哪兒了」等。

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