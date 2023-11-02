【韓網熱帖】愛豆真的不懂人情世故啊！男團成員言論引韓網群嘲：滿臉寫著腦袋空空

有人覺得他們不諳世事嗎？

很多偶像團成員出道時都是未成年，加上最低半年的練習生時期，很多人入社時甚至是國小生年紀，加上因為父母、經紀公司的保護、萬事安排得妥帖，不少人都很「單純」。NATE PANN上出現了一則名為「愛豆真的不懂人情世故啊」的討論帖，主人公是男團THE BOYZ成員上淵。

上淵在Bubble上給粉絲們留言，表示：「總之，考生們加油」、「應該不會看Bubble而是在學習吧」、「職場人士們，明天就是週末啦，恭喜恭喜」、「學生們也都是小朋友，恭喜恭喜」……接著又補充了一句：「無業遊民們，恭喜（你們）在這種就業困難的情況下有很多擇業的機會。」 這句話引得發文者有些不滿，於是將對話公開在了PANN上，想問問網友們的意見。



同時發文者還貼出了P1Harmony起昊的言論，他曾表示「每次看到無業遊民，我都很好奇他們的父母是做什麼的」。



兩人的言論立即引起了廣大網友的熱烈討論：

1. 有粉絲對NewJeans Minji說數學太難了，她回答：人生本來就很艱難，比起人生，數學要簡單得多

2. 麻煩愛豆們不要提學習、就業的話題

3. 上淵啊，恭喜你從來沒進過榜，這樣你就有很多進榜的機會囉，不過也不知道你能不能抓住這個機會，嘻嘻

4. 就是因為沒辦法擇業才就業難啊，他在說什麼

5. 滿臉寫著腦袋空空

6. 大部份愛豆都不諳世事，而且很無知，所以教育很重要

7. 腦袋裡裝的全是土吧，空蕩蕩

8. 不諳世事、不通人情世故又如何，只要不被警察抓就行啊

9. 他是不是混淆了就業難和招人難

10. 愛豆粉們的智商也很低下，為什麼喜歡這種人啊，還腦補一堆，粉絲裡也有很多無業遊民吧

11. 我真的是無業遊民，看到這句「每次看到無業遊民，我都很好奇他們的父母是做什麼的」，心情很糟糕

12. 無知還話多，這種人閉嘴反而是一種美德

13. 愛豆其實是極限職業，但很多人以為很容易，kkkkk

14. 藝人的人生建議，我個人覺得都好奇怪啊

15. 有腦子的人會說自己不懂這些，但也希望大家看到自己能夠繼續加油，10代、20代對學業、就業非常敏感

16. 他不是不通人情世故，而是沒教養，嘲笑他人

17. 他以為自己是在安慰人，哪知道自己肚子裡沒貨，講出這種無腦的話，還以為是幽默

18. 蠢到讓人無語

19. 戲子都是這樣的

原文：https://pann.nate.com/talk/371292808#replyArea

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