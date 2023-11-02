【韩网热帖】爱豆真的不懂人情世故啊！男团成员言论引韩网群嘲：满脸写著脑袋空空

有人觉得他们不谙世事吗？

很多偶像团成员出道时都是未成年，加上最低半年的练习生时期，很多人入社时甚至是国小生年纪，加上因为父母、经纪公司的保护、万事安排得妥帖，不少人都很「单纯」。NATE PANN上出现了一则名为「爱豆真的不懂人情世故啊」的讨论帖，主人公是男团THE BOYZ成员上渊。

上渊在Bubble上给粉丝们留言，表示：「总之，考生们加油」、「应该不会看Bubble而是在学习吧」、「职场人士们，明天就是周末啦，恭喜恭喜」、「学生们也都是小朋友，恭喜恭喜」……接著又补充了一句：「无业游民们，恭喜（你们）在这种就业困难的情况下有很多择业的机会。」 这句话引得发文者有些不满，於是将对话公开在了PANN上，想问问网友们的意见。



同时发文者还贴出了P1Harmony起昊的言论，他曾表示「每次看到无业游民，我都很好奇他们的父母是做什么的」。



两人的言论立即引起了广大网友的热烈讨论：

1. 有粉丝对NewJeans Minji说数学太难了，她回答：人生本来就很艰难，比起人生，数学要简单得多

2. 麻烦爱豆们不要提学习、就业的话题

3. 上渊啊，恭喜你从来没进过榜，这样你就有很多进榜的机会罗，不过也不知道你能不能抓住这个机会，嘻嘻

4. 就是因为没办法择业才就业难啊，他在说什么

5. 满脸写著脑袋空空

6. 大部份爱豆都不谙世事，而且很无知，所以教育很重要

7. 脑袋里装的全是土吧，空荡荡

8. 不谙世事、不通人情世故又如何，只要不被警察抓就行啊

9. 他是不是混淆了就业难和招人难

10. 爱豆粉们的智商也很低下，为什么喜欢这种人啊，还脑补一堆，粉丝里也有很多无业游民吧

11. 我真的是无业游民，看到这句「每次看到无业游民，我都很好奇他们的父母是做什么的」，心情很糟糕

12. 无知还话多，这种人闭嘴反而是一种美德

13. 爱豆其实是极限职业，但很多人以为很容易，kkkkk

14. 艺人的人生建议，我个人觉得都好奇怪啊

15. 有脑子的人会说自己不懂这些，但也希望大家看到自己能够继续加油，10代、20代对学业、就业非常敏感

16. 他不是不通人情世故，而是没教养，嘲笑他人

17. 他以为自己是在安慰人，哪知道自己肚子里没货，讲出这种无脑的话，还以为是幽默

18. 蠢到让人无语

19. 戏子都是这样的

原文：https://pann.nate.com/talk/371292808#replyArea

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻