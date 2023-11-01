才甜蜜新婚的綠葉演員高圭弼自曝曾與愛妻amin面臨分手危機！幸好緣分斬不斷～

演員高圭弼曾演出《熱血祭司》《愛的迫降》《犯罪都市3》等等，特別的外型以及喜感讓觀眾們對他一點都不陌生，日前他也認愛，承認與創作歌手amin交往已經九年多，兩人本月將甜蜜完婚。但沒想到長時間交往並開花結果的兩人，也曾面臨分手。

演員高圭弼在10月30日播出的MBC《偉大的Guide》節目中，團隊到義大利北部的小都市旅遊，新婚的高圭弼當日被其他來賓要求「分享一段你的愛情故事吧」，高圭弼突然害羞了起來，笑著與大家分享，他說雖然兩人交往了很長一段時間，不過他也提出了很多次分手。高圭弼提到了現實面，他說一開始分手的原因是因為經濟問題，約會總是需要花錢，也對他造成了壓力，所以高圭弼選擇不斷迴避女朋友，沒能好好照顧她。



高圭弼說後來女友amin在偶然的機會下演唱自己參加演出的電視劇OST，加上最近很多電視劇都是事前製作，所以沒能知道劇情內容，他的迴避戰術就行不通了，兩人必須時常通話，也自然而然需要見面，於是緣分就持續到了現在而走向紅毯的另一端。不過其餘的來賓倒是很羨慕，認為遇見了能夠攜手一生的人比較重要。



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