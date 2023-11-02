最近去韓國旅行一定要小心！臭蟲「捲土重來」，市民搭地鐵不敢坐，旅館、餐廳、桑拿房都「淪陷」了

「臭蟲實在太多，搭地鐵時我都不敢坐下！」不少韓國民眾最近都有這樣的煩惱。

近期，包括地鐵、桑拿房在內的韓國多地公共場所以及大學校舍等地頻繁出現臭蟲，引發了民眾的不安。據悉，上世紀七八十年代隨著殺蟲劑普及，韓國本土的臭蟲接近銷聲匿跡，如今又呈現捲土重來的趨勢。 最先於9月在大邱市啟明大學的學生宿舍被發現，接著仁川市某桑拿房也發現了臭蟲的痕跡，很快就蔓延到了首爾市區，市內25個行政區中已經有18個區發現了臭蟲，其中龍山區最為嚴重，甚至某餐廳內也發現了臭蟲的存在，引發市民的恐慌。



[단독]서울 절반이 ‘빈대’에 뚫렸다 | 언론사 뷰 https://t.co/78dY78baZ7 — 서산사는칰빠 (@sseagles13) October 30, 2023

專家認為目前韓國國內出現的臭蟲是通過入境者的行李物品傳入。 因臭蟲攜帶病菌，通過吸收人類血液傳播病菌，且此類臭蟲抗殺蟲劑能力強，繁衍速度快，市面上出售的殺蟲劑根本無法致死，哪怕滅蟲公司用專業藥物消殺，9-10天之後蟲卵也能復活，因此至少需要2次以上的消殺工作才能完全將蟲卵殺死。

新聞公開後，引爆全韓國的恐慌，不少民眾透露根本不敢在公共場所逗留，連搭乘地鐵都不敢坐下，生怕沾染了臭蟲，將其帶回家中，還有不少民眾稱：「太可怕了，最近我都不敢坐地鐵」、「瘋了瘋了」、「政府沒有對策嗎」、「我弟弟公司也發現了，根本不知道從哪兒來的」、「 聽說還有的寄生在地鐵的天花板上」、「我都不想和外人接觸，可是還要上班啊」、「我7月的時候就在仁川被30多個臭蟲咬了，癢死了」等。

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