最近去韩国旅行一定要小心！臭虫「卷土重来」，市民搭地铁不敢坐，旅馆、餐厅、桑拿房都「沦陷」了

「臭虫实在太多，搭地铁时我都不敢坐下！」不少韩国民众最近都有这样的烦恼。

近期，包括地铁、桑拿房在内的韩国多地公共场所以及大学校舍等地频繁出现臭虫，引发了民众的不安。据悉，上世纪七八十年代随著杀虫剂普及，韩国本土的臭虫接近销声匿迹，如今又呈现卷土重来的趋势。 最先於9月在大邱市启明大学的学生宿舍被发现，接著仁川市某桑拿房也发现了臭虫的痕迹，很快就蔓延到了首尔市区，市内25个行政区中已经有18个区发现了臭虫，其中龙山区最为严重，甚至某餐厅内也发现了臭虫的存在，引发市民的恐慌。



[단독]서울 절반이 ‘빈대’에 뚫렸다 | 언론사 뷰 https://t.co/78dY78baZ7 — 서산사는칰빠 (@sseagles13) October 30, 2023

专家认为目前韩国国内出现的臭虫是通过入境者的行李物品传入。 因臭虫携带病菌，通过吸收人类血液传播病菌，且此类臭虫抗杀虫剂能力强，繁衍速度快，市面上出售的杀虫剂根本无法致死，哪怕灭虫公司用专业药物消杀，9-10天之后虫卵也能复活，因此至少需要2次以上的消杀工作才能完全将虫卵杀死。

新闻公开后，引爆全韩国的恐慌，不少民众透露根本不敢在公共场所逗留，连搭乘地铁都不敢坐下，生怕沾染了臭虫，将其带回家中，还有不少民众称：「太可怕了，最近我都不敢坐地铁」、「疯了疯了」、「政府没有对策吗」、「我弟弟公司也发现了，根本不知道从哪儿来的」、「 听说还有的寄生在地铁的天花板上」、「我都不想和外人接触，可是还要上班啊」、「我7月的时候就在仁川被30多个臭虫咬了，痒死了」等。

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