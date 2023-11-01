許光漢韓國出道作《No Way Out》從選角就備受關注！趙震雄有望接演男主角、《那年，我們的夏天》金聖哲確定加盟

金聖哲（金聖喆）有段時間沒有出演電視劇了～好期待！

預計於明年（2024年）首播的神祕懸疑犯罪劇《No Way Out》，描述一位惡名昭彰的罪犯，一出獄就立即開出200億韓元的懸賞金，進行「公開殺人委託」。「欲殺之人」和「欲生存之人」將展開一場精采對決。先前公開主演陣容為李善均、劉在明、金武烈、李光洙、廉晶雅等人，個個都是響噹噹的演員！

而曾主演《想見你》、《關於我和鬼變成家人的那件事》等作品的「臺灣大勢演員」許光漢，將以《No Way Out》作為韓國出道作，在劇中飾演「殺手」，引發討論。

不過，李善均近期因「涉毒案」從《No Way Out》下車。據報導，‎曾出演《信號》的趙震雄則有望接演男主角‎。

曾出演《機智牢房生活》、《你喜歡布拉姆斯嗎》、《黑道律師文森佐》、《那年，我們的夏天》等電視劇的金聖哲，確定加盟《No Way Out》。金聖哲這兩年陸續出演音樂劇《死亡筆記本》、話劇《莎翁情史》等，‎並接替劉亞仁主演Netflix《地獄公使》第2季‎。戲路寬廣、多才多藝的金聖哲備受劇迷們期待。

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