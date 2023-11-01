许光汉韩国出道作《No Way Out》从选角就备受关注！赵震雄有望接演男主角、《那年，我们的夏天》金圣哲确定加盟

金圣哲（金圣喆）有段时间没有出演电视剧了～好期待！

预计於明年（2024年）首播的神秘悬疑犯罪剧《No Way Out》，描述一位恶名昭彰的罪犯，一出狱就立即开出200亿韩元的悬赏金，进行「公开杀人委托」。「欲杀之人」和「欲生存之人」将展开一场精采对决。先前公开主演阵容为李善均、刘在明、金武烈、李光洙、廉晶雅等人，个个都是响当当的演员！

而曾主演《想见你》、《关於我和鬼变成家人的那件事》等作品的「台湾大势演员」许光汉，将以《No Way Out》作为韩国出道作，在剧中饰演「杀手」，引发讨论。

不过，李善均近期因「涉毒案」从《No Way Out》下车。据报导，‎曾出演《信号》的赵震雄则有望接演男主角‎。

曾出演《机智牢房生活》、《你喜欢布拉姆斯吗》、《黑道律师文森佐》、《那年，我们的夏天》等电视剧的金圣哲，确定加盟《No Way Out》。金圣哲这两年陆续出演音乐剧《死亡笔记本》、话剧《莎翁情史》等，‎并接替刘亚仁主演Netflix《地狱公使》第2季‎。戏路宽广、多才多艺的金圣哲备受剧迷们期待。

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