金聖喆接替「4毒王」劉亞仁主演Netflix《地獄公使》第二季！梁東根&文瑾瑩預告加盟，有望明年上架

Netflix暗黑奇幻劇集《地獄公使》第一季完結已2年，主演劉亞仁卻於近日被查出習慣性吸毒、且品類多達4種，最終決定從第二季下車，改由金聖喆接替擔任主演。

《地獄公使》改編自同名網漫，第一季中世界各地出現「天使」預言死亡及下地獄時間，混亂中崛起新興宗教組織「新真理會」並引發新的恐慌，少數派人士站在其對立面保護家人、努力讓世界重回正軌。



第一季由劉亞仁擔任第一主角，飾演關鍵人物「新真理會」的首領「鄭晉守」，堅信地獄使者是來自上帝的啟示。 第一季播畢後在各國觀眾間引起不少關注與討論，去年9月終於正式宣佈製作第二季，講述朴靜子和鄭晉守復活後的故事。



然而，劉亞仁近日在韓國食品藥物安全部的例行檢查中被發現濫用違禁藥物，且除了最開始懷疑的麻醉藥異丙酚（俗稱牛奶針）之外，還追加驗出大麻、K他命、古柯堿共4種毒品。 其中牛奶針近兩年內注射超過100次，以2021年來算相當於每5天一針，誇張程度令網友驚呼「抓他是救他的命」。



今日Netflix宣佈，劉亞仁將從第二季劇組下車，由金聖喆接替擔任男主角。



金聖喆2017年以音樂劇《思春期》出道，同年在《機製牢房生活》飾演「法子」金永哲，立即給觀眾留下深刻印象；隨後在《黑道律師文森佐》和宋仲基強行組CP、在《Sweet Home甜蜜家園》客串陰森反派，每次亮相都是完全不同的角色。







最近一次擔任主演是《那年，我們的夏天》的男二號「金志雄」，單戀女主國延秀（金多美 飾）多年卻礙於好兄弟崔雄（崔宇植 飾）而無法坦白，沉穩深情演技賺足觀眾淚水。





目前金聖喆正在出演話劇《莎翁情史》、將至本月底為止，4月到6月還將在音樂劇《死亡筆記》中擔任「L」一角。 多才多藝的他屢屢挑戰不同類型的角色，讓眾多網友對這次接拍《地獄公使2》感到十分期待：「金聖喆演技超讚」、「角色很適合他」、「Netflix第二個兒子出現了XD」、「幸好這部還沒開拍，期待金聖喆」。



《地獄公使》第二季延續第一季原班人馬金賢珠、金信祿、梁益準、李蕊等，還將加入梁東根、文瑾瑩、林成宰、趙東仁等新面孔，計劃今年夏季開拍、明年上架。





▽《地獄公使》第二季先行預告：



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