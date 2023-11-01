NewJeans成員Minji「一個動作」就被質疑吸菸！這次韓國網友都選擇維護她

看圖斷案？

NewJeans 自出道以來人氣一路飛漲，是當代K-POP四代女團中的佼佼者，5名成員的一舉一動都受到了極大的關注。 最近Minji就因為一張照片中手的姿勢被粉絲挑毛病。



有網友在論壇NATE PANN上發文提問「如何看Minji因手勢動作而遭爭議事件」，並配上了一張gif動圖。 Minji和隊友們一起玩「吹吹卷」，但她反手夾東西的動作很像抽煙的樣子，因而引發了爭議。 發文者很好奇網友們的想法，因此發文詢問大家的意見，這個動作到底是偶然發生，還是Minji因習慣而下意識做出來的。

網友們就此展開激烈的討論，表示：「我不吸煙，但是也經常這樣」、「男團在街邊吸煙就可以，怎麼到了女團一個動作就被捕風捉影呢」、「真正吸煙的人在這個場合中會換動作的」、「放過她吧，又不是真的吸煙，只是一個動作就被解讀成這樣」、「感覺就是習慣動作，再說即使真的抽煙又怎樣？？ 那麼大壓力要如何疏解？」 、「換作是你要怎麼做？ 兩隻手捧著嗎？」 、「自己是什麼樣的人，看這個世界就是什麼樣子的」、「真的是人紅是非多」、「在看留言之前我都沒發現照片又什麼問題，誰會用手指末端夾香煙啊？」 、「名氣大就是罪過」等。



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