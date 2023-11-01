盧太鉉將與MBITIOUS成員5000、PYOUNGYA帶來精彩的香港演出！

盧太鉉近日接受了韓星網的訪問，分享了他對即將到來的香港活動的期待和準備。

盧太鉉表示，他之前已多次造訪香港參加活動，這次他將與MBITIOUS成員5000和PYOUNGYA一同前往香港。他計劃與工作人員一起品嚐香港的美食，尤其期待品嚐香港的點心，為這次的活動增添美食的樂趣。當被問及香港場的特別表演時，盧太鉉透露MBITIOUS成員5000和PYOUNGYA將共同呈現的特別舞台。粉絲可以期待5000、PYOUNGYA和盧太鉉三人的共同演出，他們將帶來一場令人期待的MBITIOUS表演。

盧太鉉被稱為跳唱實力出眾的藝人，當被問及對唱歌和跳舞的喜好時，他坦言非常難以選擇。他表示兩者對他來說都非常重要，因為唱歌和跳舞都是他表達自我的方式，無法將其中一個視為偏愛。



盧太鉉被稱為「盧老師」，但對於這個稱號，他表示有些不太適應。他認為教導他人是一項負責和沉重的事情，因此他認為這個稱號還不太適合自己。在編舞方面，盧太鉉展現了出色的能力。當被問及編舞靈感的來源時，他表示在創作舞蹈時，他專注於自己想要表達的內容，同時也非常重視舞蹈所傳達的訊息。

對於未來的音樂挑戰，盧太鉉表示比起與其他藝人的合作，他更想成爲歌手盧太鉉。 有機會的話，也想嘗試一下作曲，進一步展現自己的音樂才華。關於未來的工作計劃，盧太鉉表示作為MBITIOUS的成員，他們正在努力展現多樣且充滿魅力的舞台表演。同時，他也計劃向粉絲展示更多作為歌手盧太鉉的一面。



最後，盧太鉉向粉絲們送上溫馨的話語。他表示快來與粉絲見面了，希望到時大家能夠幸福快樂地相聚在一起，共同度過難忘的時刻。

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