盧太鉉見面會竟買一送二 奇蹟偶像團意外在台北集結

韓星見面會竟出現讓粉絲驚呆的買一送二！？能歌能舞的韓國男歌手盧太鉉，宣布將在10月21日於台北三創Clapper Studio舉辦首場個人粉絲見面會，消息公布加上七大福利讓粉絲相當期待，沒想到主辦單位竟出奇招，找來他在JBJ時期的兩位戰友髙田健太與金相均當嘉賓，讓粉絲看傻眼直呼「不敢相信！」

盧太鉉當年參加選秀節目《PRODUCE 101》第二季以「JBJ」的名義出道，在當時短短活動七個月的時間，曾在2017年末來台與粉絲共度聖誕節，中間經過疫情直到今年4月改以舞團MBITIOUS名義再度登台，沒想到半年後終於可以用自己個人名義來舉辦見面會，三次造訪都以不同身份與台灣粉絲相會，他也隔海喊話：「大家一定要來，我會準備很棒的演出」。但最不可思議的莫過於在這場活動公布五天後，主辦單位竟然加碼演出嘉賓是KENTA以及SANGGYUN，直接嚇瘋所有粉絲，原來是主辦單位在規劃活動時希望能帶給台灣粉絲更多驚喜，於是跟經紀公司多次協商後，韓國也爽快答應，因此促成只有台北場才有的完全限定內容，意外湊成「半團」JBJ。

除了買一送二，只要購票就可獲得「Hi-Touch會」、「限定小卡組」之外，還有機會可抽到「一對一合照」、「五人一組合照」、「簽名會」、「親筆簽名明信片」、「親筆簽名拍立得」加起來共七大福利，【2023 ROH TAEHYUN FANMEETING [10.15 MHz] IN TAIPEI】將於本週日（3日）13：14在KKTIX售票網站及全家FamiPort機台正式啟售。

【2023 ROH TAEHYUN FANMEETING [10.15 MHz] IN TAIPEI】售票資訊

售票日期：2023年9月3日(週日)，13:14開賣

售票網址：https://oninn.kktix.cc/events/5ewis0

(KKTIX售票網站及全家FamiPort機台同步販)

演出日期：2023年10月21日(週六)，19:30開演

演出地點：Clapper Studio (三創生活園區5樓、台北市中正區市民大道三段2號)

票價(NTD)：A區 $3,980 / B區 $2,980 /身障區 $1,990

※A區為對號坐席，B區為全站席(依票面序號整隊入場)。

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