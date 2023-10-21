MBITIOUS盧太鉉的問候語竟是「歡迎光臨」！口頭禪「對啊」超道地〜更送上親手製作的未公開影片

舞團MBITIOUS成員盧太鉉隻身來台舉辦粉絲見面會，相隔半年左右再度抵台，讓他感到相當榮幸。除了大展他精湛的舞蹈實力外，還大唱音樂劇中的歌曲，展現美聲嗓音，更為今日的活動特別剪輯影片，讓大家看見另一面的盧太鉉。

盧太鉉一登台就帶來四首舞曲連發，並且與大家用中文問候「謝謝，你好嗎？我是盧太鉉，今天歡迎光臨！」他表示今日將帶來粉絲們想要看見的舞碼，也將加上自己最新創作的舞蹈。之前大部分他都與團體MBITIOUS成員們共同進行活動，今日久違地一個人站在舞台上，有點緊張，希望帶給大家愉快的時光。



10月15日生日的盧太鉉剛與MBITIOUS成員以及粉絲們共同度過生日，而今日他也笑稱是來台接受台粉們祝賀的。多才多藝的盧太鉉，平時也時常在YT上公開自己創作的影片，包含了可視廣播電台、v-ROHg、Cover舞曲等等，他都能夠自己一個人拍攝又進行後續的剪輯與製作，可說是全方位的創作者。而他也表示受到許多工作人員的幫忙以及粉絲們的支持，讓他覺得頻道應該好好的經營下去。



盧太鉉在開場展現舞蹈實力後，也為大家帶來抒情歌曲「天空之星」，以及音樂劇《科學怪人》中演唱過的歌曲「In Your Dream」，展現他的美聲嗓音。另外他更為了本次的粉絲見面會，特別剪輯了僅有在今天才首度公開的影片，其中更有他練唱中文歌曲「你好不好」的畫面，接著便現場演唱這一首歌曲，標準發音獲得全場粉絲們的稱讚。而且盧太鉉還學會了中文口頭禪「對啊」也非常會活用，讓大家覺得非常接地氣。



今年已經到達尾聲，盧太鉉也期許自己能夠有更多機會繼續站在舞台上，他也提到自己從出道以來首度感覺到，粉絲對於他的一舉一動，也許有點反對但最後還是會無條件支持，非常感謝大家的支持。盧太鉉前所屬團體JBJ另外兩位成員KENTA以及SANGGYUN也在遊戲環節中驚喜現身，讓所有粉絲們驚喜不已，三人的合體演出也為活動掀起另一波高潮。

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