卢太铉将与MBITIOUS成员5000、PYOUNGYA带来精彩的香港演出！

卢太铉近日接受了韩星网的访问，分享了他对即将到来的香港活动的期待和准备。

卢太铉表示，他之前已多次造访香港参加活动，这次他将与MBITIOUS成员5000和PYOUNGYA一同前往香港。他计划与工作人员一起品尝香港的美食，尤其期待品尝香港的点心，为这次的活动增添美食的乐趣。当被问及香港场的特别表演时，卢太铉透露MBITIOUS成员5000和PYOUNGYA将共同呈现的特别舞台。粉丝可以期待5000、PYOUNGYA和卢太铉三人的共同演出，他们将带来一场令人期待的MBITIOUS表演。

卢太铉被称为跳唱实力出众的艺人，当被问及对唱歌和跳舞的喜好时，他坦言非常难以选择。他表示两者对他来说都非常重要，因为唱歌和跳舞都是他表达自我的方式，无法将其中一个视为偏爱。



卢太铉被称为「卢老师」，但对於这个称号，他表示有些不太适应。他认为教导他人是一项负责和沉重的事情，因此他认为这个称号还不太适合自己。在编舞方面，卢太铉展现了出色的能力。当被问及编舞灵感的来源时，他表示在创作舞蹈时，他专注於自己想要表达的内容，同时也非常重视舞蹈所传达的讯息。

对於未来的音乐挑战，卢太铉表示比起与其他艺人的合作，他更想成爲歌手卢太铉。 有机会的话，也想尝试一下作曲，进一步展现自己的音乐才华。关於未来的工作计划，卢太铉表示作为MBITIOUS的成员，他们正在努力展现多样且充满魅力的舞台表演。同时，他也计划向粉丝展示更多作为歌手卢太铉的一面。



最后，卢太铉向粉丝们送上温馨的话语。他表示快来与粉丝见面了，希望到时大家能够幸福快乐地相聚在一起，共同度过难忘的时刻。

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