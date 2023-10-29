【搞笑】Jessi新歌靈感竟來自台灣粉絲？ ！《Gum》副歌洗腦循環「淦淦淦」

韓國歌手Jessi今年來台灣演出時學到中文髒話「淦」，最近有網友發現，她居然在新歌中「學以致用」了？ XD

Jessi今年7月來台灣參加高雄啤酒節，演出間隙與現場觀眾親切溝通，詢問如何用中文講髒話：「你們知道C8嗎？ fxxk在高雄怎麼講？」 得到觀眾親切回答：「gun！」XD Jessi又問「mother fxxker」用中文怎講，學會後開心重複：「yo~淦哩辣！」Jessi解釋學一門新的語言總是從髒話開始比較快，不時和觀眾說笑互動，下台前還不忘以中文告別：「我是Jessi，淦！」



1分50秒學習「三字經」：



近日Jessi時隔一年發行新歌《Gum》，也是今年4月簽約朴宰範公司MORE VISION後的第一支作品。 MV中Jessi換上各式艷麗造型，扭腰擺臀極盡性感霸氣；歌詞將Jessi的魅力比作各種口味的口香糖，展現她有自信和主見的一面。







但網友一聽歌曲竟感到莫名耳熟：副歌部份重複的「gum gum gum gum」，聽起來怎麼好像一直在唱「淦淦淦淦」？ 更戲稱新歌靈感也許就是來自高雄那次演出XD



Jessi今年發行的《NUNU NANA》《ZOOM》都旋律十分洗腦、廣受好評，這次新歌《GUM》也霸氣十足，堪稱視聽覺雙重享受！完整版一起來欣賞：



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞