【搞笑】Jessi新歌灵感竟来自台湾粉丝？ ！《Gum》副歌洗脑循环「淦淦淦」

韩国歌手Jessi今年来台湾演出时学到中文脏话「淦」，最近有网友发现，她居然在新歌中「学以致用」了？ XD

Jessi今年7月来台湾参加高雄啤酒节，演出间隙与现场观众亲切沟通，询问如何用中文讲脏话：「你们知道C8吗？ fxxk在高雄怎么讲？」 得到观众亲切回答：「gun！」XD Jessi又问「mother fxxker」用中文怎讲，学会后开心重复：「yo~淦哩辣！」Jessi解释学一门新的语言总是从脏话开始比较快，不时和观众说笑互动，下台前还不忘以中文告别：「我是Jessi，淦！」



1分50秒学习「三字经」：



近日Jessi时隔一年发行新歌《Gum》，也是今年4月签约朴宰范公司MORE VISION后的第一支作品。 MV中Jessi换上各式艳丽造型，扭腰摆臀极尽性感霸气；歌词将Jessi的魅力比作各种口味的口香糖，展现她有自信和主见的一面。







但网友一听歌曲竟感到莫名耳熟：副歌部份重复的「gum gum gum gum」，听起来怎么好像一直在唱「淦淦淦淦」？ 更戏称新歌灵感也许就是来自高雄那次演出XD



Jessi今年发行的《NUNU NANA》《ZOOM》都旋律十分洗脑、广受好评，这次新歌《GUM》也霸气十足，堪称视听觉双重享受！完整版一起来欣赏：



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