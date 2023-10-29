《與惡魔有約》金裕貞威脅宋江「比惡魔更像惡魔」，因為這個原因兩人在劇中會有大量「牽手戲」

金裕貞和宋江好有火花！不介意你們多牽幾次手，小編愛看 > <

將於下月（11月）24日首播的全新奇幻浪漫喜劇，由金裕貞、宋江主演。Netflix也會同步播出，並將中文劇名定為《與惡魔有約》。該部作品描述一夜之間失去能力的惡魔鄭救援（宋江 飾），與四面楚歌的財閥繼承人都道熙（金裕貞 飾）之間，簽訂契約婚姻的「異種」刺激同居羅曼史。

看到男、女主角的合照忍不住感嘆：「美顏盛世」、「化學反應爆棚」、「居然還要等一個月才看得到」等。

在前導預告影片裡，可以看到兩人的互動浪漫且唯美。金裕貞被動搖的心、宋江略顯受傷的話語，都可以看出他們的掙扎與猶豫。

而在第1版預告影片中，金裕貞救了沉入水中的宋江，沒想到宋江手上的紋身，居然轉移到金裕貞的手上。宋江處於崩潰狀態，握著金裕貞的手腕又鬧又叫，而金裕貞反手就是一巴掌：「對救了你的人說什麼呢？」為了驗明「惡魔」的正身，宋江帶著金裕貞「瞬間移動」。金裕貞嚇死：「我有懼高症啊！」

金裕貞向宋江提出條件：「當我的保鑣吧，不然我就去把紋身洗掉」（簡訊上的發信人為金裕貞＝打惡魔耳光的人＝不亞於惡魔的人），宋江不可置信：「居然敢威脅惡魔？」看起來是「歡喜冤家」的設定啊～影片裡也多次特寫宋江握住金裕貞手腕的畫面，一開始雖然是為了「紋身」，但等到兩位主角逐漸曖昧後，氛圍會更令人心跳不已吧！







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