TXT《The Name Chapter: FREEFALL》橫掃美Billboard榜！「TOP200」第三名，5個榜單冠軍

TOMORROW X TOGETHER（以下簡稱為TXT）憑藉正規3輯《名字的篇章：FREEFALL》橫掃了Billboard排行榜。

根據美國音樂專業媒體Billboard於24日（當地時間）公佈的最新榜單（截至10月28日），TXT的《The Name Chapter: FREEFALL》以第3名的成績進入了主要專輯榜單「Billboard 200」。

TXT繼連續19周登上榜單的迷你5輯《The Name Chapter: TEMPTATION》、日本正規2輯《SWEET》（一周進入榜單）和《The Name Chapter: FREEFALL》，今年推出的3張專輯全部登上了“Billboard 200」，成績喜人。



此外，主打歌〈Chasing That Feeling〉在「熱門專輯銷售榜」、「Top Current專輯銷售榜」、「Taste Maker專輯榜」、「世界專輯榜」、「 世界數碼歌曲銷售榜」等五個榜單上名列首位，而 TXT在「藝人100」榜單上排名亞軍。

特別值得一提的是，在「世界數碼歌曲銷售榜」上，〈Chasing That Feeling〉排名第一，而新專輯收錄曲〈Growing Pain〉、〈Blue Spring〉、〈Dreamer〉、〈Deep Down〉依次位列第7至第10位，TXT 將五首歌曲全部進入了前十名。

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