TXT《The Name Chapter: FREEFALL》横扫美Billboard榜！「TOP200」第三名，5个榜单冠军

TOMORROW X TOGETHER（以下简称为TXT）凭藉正规3辑《名字的篇章：FREEFALL》横扫了Billboard排行榜。

根据美国音乐专业媒体Billboard於24日（当地时间）公布的最新榜单（截至10月28日），TXT的《The Name Chapter: FREEFALL》以第3名的成绩进入了主要专辑榜单「Billboard 200」。

TXT继连续19周登上榜单的迷你5辑《The Name Chapter: TEMPTATION》、日本正规2辑《SWEET》（一周进入榜单）和《The Name Chapter: FREEFALL》，今年推出的3张专辑全部登上了“Billboard 200」，成绩喜人。



此外，主打歌〈Chasing That Feeling〉在「热门专辑销售榜」、「Top Current专辑销售榜」、「Taste Maker专辑榜」、「世界专辑榜」、「 世界数码歌曲销售榜」等五个榜单上名列首位，而 TXT在「艺人100」榜单上排名亚军。

特别值得一提的是，在「世界数码歌曲销售榜」上，〈Chasing That Feeling〉排名第一，而新专辑收录曲〈Growing Pain〉、〈Blue Spring〉、〈Dreamer〉、〈Deep Down〉依次位列第7至第10位，TXT 将五首歌曲全部进入了前十名。

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