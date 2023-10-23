韓男最新審美是他們！整形醫生爆2022三大範本男藝人「BTS V、朴寶劍、宋江」，意外沒有車銀優？

其實仔細想想，如果拿著車銀優的照片去整形科說「我要整成這樣」，確實需要不一般的勇氣啊XD

韓國一家名為ONE PEAK的整形外科今年2月在YT頻道發佈影片，分享了去年來咨詢的人們最常提到的3男3女共6位藝人，其中男藝人分別是BTS防彈少年團V、演員朴寶劍和宋江。

院長分析了這3位男藝人受到青睞的原因，首先是V。 院長表示，V的臉整體都是黃金比例，不僅五官和臉的比例剛剛好，左右對稱也堪稱完美。



V的眼睛雖然是單眼皮，但長度、高度、兩側留白、眉間距都剛剛好。 眉尾走勢略微向下，給人清純溫柔的感覺。



鼻子更是沒的說，不僅鼻樑非常挺拔，從額頭到鼻尖的過渡起伏也自然美觀。 鼻樑在直線型的同時略微弧線外擴，充滿男性氣質。 鼻尖也有適度的體積感和圓潤感，給人帥氣但不會過於鋒利的感覺。



第二位就是「元祖臉天才」朴寶劍。 院長表示朴寶劍有著細細的內雙眼皮、眼型十清晰，較為突出的眉骨則令眼神十分深邃。



朴寶劍的鼻樑又高又直、鼻尖略微上翹，展現出調皮又豁達的感覺，圓潤的鼻尖也增添一絲柔和的女性氣質。



第三位藝人就是宋江！院長表示很多男生對於雙眼皮外露有負擔感，但宋江眼球稍微突出且睜眼肌肉有力，外露的線條反而帶來溫柔可愛的感覺，鼻子也很自然、富有男性魅力。



總體來看，2022年的韓國男生仍然青睞V和朴寶劍這樣的單眼皮和內雙、V這樣的直線鼻，同時也有人想要跳脫大眾趨勢，偏好宋江這樣的的窄雙眼皮，以及朴寶劍這樣較為柔和上翹的鼻型。 院長認為這一趨勢還會持續，2023年的男生可能會渴望獲得更加中性化的形象。

除了上述3位藝人之外，車銀優、朴敘俊、WEi的金曜漢也常被來訪者提及。







對於這一名單，韓網友大部份都表示認同：「朴寶劍真的是男生們的wanna be」「就知道會有V，不止一個整形醫生說過最多人拿的照片就是V」「單眼皮才是趨勢」「雖說是男生偏好的男生面孔，但女生也喜歡kkk」「三位都超帥，希望他們像牛一樣勤奮工作」。

也有人對於擁有「臉天才」「漫撕男」稱號的車銀優沒有進到前三感到意外，不過細想似乎也合理：「車銀優過於美麗，不是男生喜歡的類型」「清晰的雙眼皮不適合平面的東方臉孔，搞不好變得很油膩」「拿著車銀優照片去整形外科，似乎確實有點... kkk」



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