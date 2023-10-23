李美贤太厉害啦！韩孝周参加「铁人三项」接力比赛，独自完成自行车40公里！

韩孝周近日参加了统营铁人三项，她也通过 IG 限时动态转发当天的相关照片。

据悉，这次的统营铁人三项比赛是接力式的，游泳1.5公里、自行车40公里、跑步10公里，而韩孝周是负责自行车的部分。队友通过SNS表示：「韩孝周在统营铁人三项比赛中，完成了最辛苦的自行车40公里的部分，还有从今天午餐开始她都买单了。」

韩孝周日前在《MOVING 异能》中饰演「李美贤」一角，她以其出色的外貌、卓越的演技和个人魅力征服无数观众的心。与赵震雄、车胜元等人主演的电影《信徒2》也将在11月17日於Netflix上线，电影讲述在龙山站展开激烈血战后，依然追踪李先生组织的元浩和消失的乐，以及再次出现在他们面前的布莱恩和新角色大刀，他们之间令人窒息的战争。



剧中，韩孝周饰演了解贩毒组织头目李先生真实身份的人物「大刀」，公开的剧照她用冰冷的眼神展现压倒性的存在感，特别是她还戴著大大的眼镜和假牙，皮肤显得黝黑粗糙，让观众们大吃一惊，很期待他这次的角色呢～！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻