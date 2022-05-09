McQueen STUDIO三部網漫推薦──《秘密關係》、《明天也是上班日！》、《水男孩──好想談戀愛！》

其中有一部更將改編成真人版，早就引發韓國網友熱烈討論啦！

KAKAO WEBTOON於去年（2021年）6月正式登陸臺灣，並陸續為當地讀者帶來許多精彩作品。其中，由「McQueen STUDIO」創作的三部網漫──《秘密關係》、《明天也是上班日！》、《水男孩──好想談戀愛》，畫風乾淨唯美，故事值得細細品嘗，讓人忍不住一話接著一話看下去。不曉得各位看了哪幾部呢？

《水男孩──好想談戀愛！》：以大學生活為背景，描述三位死黨的故事。男主角「拿路」積極想要脫離單身，卻意外發現花花公子、同時也是好友之一的「晟雋」，似乎在暗地裡處處阻撓著他。而三人組中的唯一女性「素拉」，左右為難的同時，想辦法守護三個人的友情…

《明天也是上班日！》：以職場生活為背景，描述OL「智允」的厭世上班日常，及下班後的各種小確幸。公司裡某個看似難搞的上司，某個瞬間開始竟然與她有了交集。在了解彼此的過程中，漸漸有了轉變…

《秘密關係》：與《明天也是上班日！》為同個「世界觀」，創下超過1億次點擊率，日前傳出將改編為真人版，引發熱議。描述男主角「多溫」在進入社會前後，與學長們和同事間等人的故事，是一部BL作品。

在「KAKAO WEBTOON」與「Re.web」一億點擊量紀念合作影片中，是這樣形容多溫的「三個男人」的：幫忙做功課的帥男人、幫自己加班的帥男人、免費輔導功課的帥男人，各位的選擇是…？（小編：當然是三個都要！）（握拳）由於三位「老公候補」都有一定的份量，性格也迥然不同，根本不曉得誰會笑到最後。看到主人公們之間的愛恨糾葛，讀者們的內心也隨之起伏…

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