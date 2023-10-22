【分享】韩漫平台KAKAO WEBTOON：使用心得、作品推荐、免费追漫小诀窍

「倒数免费＋」这个功能真的很不错～最快3个小时就可以免费看到新一话！

来自韩国的「‎KAKAO WEBTOON‎」引进多部正版漫画。近年的热门「漫改剧」原作，也可以在平台上搜寻到，如：‎《如蝶翩翩》‎（朴仁焕、宋江等主演‎）、《驱魔面馆》‎（‎赵炳圭、金世正、刘俊相、廉惠兰等主演‎）、‎《MOVING 异能》‎（‎柳承龙、韩孝周、赵寅成、车太铉等主演‎）等。

使用心得：

「KAKAO WEBTOON」作品版头会以「动画」呈现，使精致的画风更加华丽。去年底（2022年），官方还找来‎「漫撕男女」车银优、韩韶禧、李洙赫‎为‎《恶女是悬丝木偶》‎拍摄宣传短片。角色从2D变为3D，令人移不开眼。也有网友表示，希望就以这个组合直接拍电视剧呢！

作品推荐：（从上到下，从左至右）

一、‎《水男孩――好想谈恋爱！》‎（已完结）

二、‎《明天也是上班日！》‎（连载中）

三、‎《秘密关系》（连载中）

上述三部皆由「McQueen STUDIO」出品，是同一个世界观，偶尔还会看到主角们到「隔壁棚」客串。《水男孩》以「大学校园」为背景，而另外两部则从「职场生活」描写。画风干净唯美，剧情值得细细品尝。无论是懵懂的恋爱、社畜的心声、四角关系的挣扎，总有一个会击中你！

四、‎《绝色公主的后宫游戏》‎（连载中）

五、‎《这场婚姻注定凋零》‎（连载中）

六、‎《婚姻这门生意》‎（连载中）

三部作品近期皆加开「18+」专区。《绝色公主》为「穿越」、「逆后宫」题材，另外两部作品为「重生」题材。女主角们利用经验及智慧活出不一样的人生，男主角们则均有「忠犬」属性，看的实在是心花怒放～

七、‎《同情的形态》‎（已完结，外传连载中）

为BL作品，曾为师生关系的两位男主人公在一场婚礼上重逢，并展开一场互相了解、治愈彼此的过程。剧情压抑写实，但看著主角们逐渐走出过去、露出笑容，也不由得跟著欣喜。由於韩国有「18+」版本，粉丝们也殷切期盼台方可以上架呢！

八、‎《我在驯服暴君后落跑了》‎（连载中）

为「重生」题材，前世被家人无情对待、并且被王室炼成宝剑的女主角，今生誓言要搞垮帝国、藉此报仇雪恨。虽然她陆续达成自己的目的，事情却逐渐无法预测发展，尤其她一手打造的「暴君」已不复以往，用尽各种手段只为把自己留在身边…

九、《我与恶魔的终身契约》（连载中）

为「穿越」题材，女主角穿越到小说里成为反派千金，并且遇到会变身为大狗狗的「恶魔」，两人在穷乡僻壤展开一段怦然心动的故事。由於女主角「性情大变」，身边的人们逐渐对她改观，并且愿意认可及追随，剧情活泼、可爱。

免费追漫小诀窍：

「KAKAO WEBTOON」有「倒数免费＋」专区，点进去有不少作品最快3小时就可以看到新一话。小编会在早上搜集「阅读券」，晚上就可以一口气看好几部作品，而且还是好几话的那种！小编就是用这种方法把上述的推荐作品给追平进度的～不过，「阅读券」有阅读时间的限制，要在3日以内看完。若是过了3天，那就要重新使用「阅读券」罗！

若想要延长阅读时间，有「借阅券」（可於使用后的365天内阅读）和「收藏券」两种「付费」选择，可以斟酌自己的情况拿出「魔法小卡」购买作品。在这里，小编想分享一个「小资」方法（小编的手机为安卓系统）：可以至「Play 商店」搜寻「Google 意见回馈奖励」，该APP不定期有简单的问券可以填写，会有奖励金储存至「Google Play 余额」里。积少成多，时间久了也是一笔金额！

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