《歡迎來到三達里》池昌旭＆申惠善首張合照！光看背影都覺得好搭，兩人的化學反應令人期待～

JTBC新劇《歡迎來到三達里》由池昌旭、申惠善主演，講述離開故鄉如同飛龍升天般的「趙三達」某天失去所有並跌到谷底後，再次回到故鄉取暖，也遇見了努力珍惜並守護著這個小村的「趙容弼」。

劇中，池昌旭飾演濟州島氣象局的預報員「趙容弼」，是一位出了名連總局都無法掌控的小子，每次總與氣象總局所下的預報持相反意見，甚至與氣象廳長展開唇槍舌戰，因為他曾因為氣象預報的錯誤報導而失去了母親，之後他便努力想成為一位預報官，守護自己最珍愛的濟州島，特別是他的故鄉三達里以及他所珍愛的長輩親戚們。



申惠善飾演一位知名的攝影師「趙恩惠」，本名「趙三達」。小時候渴望著快點長大而離開這個島嶼，毅然決然前往首爾並且取了個藝名趙恩惠，在攝影界擔任了8年辛苦的助理工作，不過累積了這麼久的年資，卻因為一個事件而全部崩塌，夢想飛上天際的她，在失落時想起了還有一個叫做三達里的故鄉，於是再度回到這個小村。



22日，申惠善在 IG 公開和池昌旭在海邊拍攝的背影照，這也是兩人首次公開合照，讓不少粉絲紛紛留言：「什麼時候播！好期待」、「兩位演員我都很喜歡」、「12月可以快點來嗎」、「期待演技派的合作」、「光看背影就覺得很有CP感」、「感覺是很治癒的一部劇」等等。

《歡迎來到三達里》由《山茶花開時》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》的導演車榮勳執導，《Go Back夫婦》、《Hi Bye, Mama!》的編劇權慧珠執筆，預計在12月播出。

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