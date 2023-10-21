李善均涉毒被調查！廣告商「迅速切割」連妻子田慧振也受影響，電影界處於超緊張狀態！

李善均因涉嫌吸毒正在接受警方內部調查的事實傳開後，妻子田慧振也受到影響。

20日，SK電訊就下架了李善均、田慧振夫婦的廣告。該廣告是針對12週歲以下兒童教育用內容品牌，去年選定在演藝圈長期恩愛夫妻李善均、田慧振成為代言人，一時成爲話題。隨著李善均捲入毒品內部調查，品牌考慮到形象，因此迅速和他們「切割」。



據悉，目前還約還剩下一段時間，如果毒品嫌疑被查明屬實，有可能引發損害賠償問題，預計影響不容小覷。同時，李善均一直擔任某保健食品營養劑品牌的代言人，廣告也已經被撤除。

看到這一消息的網友們紛紛表示：「因爲是夫妻廣告，所以側撤下來吧」、「田慧振最近活動很活躍，真可惜」、「因爲是一起拍的廣告，所以沒辦法，但是希望田慧振的電影和電視劇沒有損失，也能繼續活動」、「沒辦法啊！因為是以夫妻形象被選中的」、「哎一古... 真的爲什麼那樣呢...」、「不是..孩子們怎麼去學校啊 嗚嗚嗚」、「看來得準備違約金了」等等。



而電視界和電影界也處於高度戒備狀態，已經結束拍攝的李善均主演的電影《幸福的國家》和《逃脫：沉默計畫》，事實上已經不可能再重剪輯或更換演員進行重拍。特別是即將上映的李善均主演的《逃脫：沉默計畫》是受邀參與《第76屆坎城影展》，還投入近200億韓元製作費的大作。



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