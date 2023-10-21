李善均涉毒被调查！广告商「迅速切割」连妻子田慧振也受影响，电影界处於超紧张状态！

李善均因涉嫌吸毒正在接受警方内部调查的事实传开后，妻子田慧振也受到影响。

20日，SK电讯就下架了李善均、田慧振夫妇的广告。该广告是针对12周岁以下儿童教育用内容品牌，去年选定在演艺圈长期恩爱夫妻李善均、田慧振成为代言人，一时成爲话题。随著李善均卷入毒品内部调查，品牌考虑到形象，因此迅速和他们「切割」。



据悉，目前还约还剩下一段时间，如果毒品嫌疑被查明属实，有可能引发损害赔偿问题，预计影响不容小觑。同时，李善均一直担任某保健食品营养剂品牌的代言人，广告也已经被撤除。

看到这一消息的网友们纷纷表示：「因爲是夫妻广告，所以侧撤下来吧」、「田慧振最近活动很活跃，真可惜」、「因爲是一起拍的广告，所以没办法，但是希望田慧振的电影和电视剧没有损失，也能继续活动」、「没办法啊！因为是以夫妻形象被选中的」、「哎一古... 真的爲什么那样呢...」、「不是..孩子们怎么去学校啊 呜呜呜」、「看来得准备违约金了」等等。



而电视界和电影界也处於高度戒备状态，已经结束拍摄的李善均主演的电影《幸福的国家》和《逃脱：沉默计画》，事实上已经不可能再重剪辑或更换演员进行重拍。特别是即将上映的李善均主演的《逃脱：沉默计画》是受邀参与《第76届坎城影展》，还投入近200亿韩元制作费的大作。



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