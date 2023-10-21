《RM》這群人為任務竟不惜自我傷害！「和圈內人交往過？」李準承認完也覺得瘋了XD

《Running Man》最新一集迎來《7人的逃脫》主演嚴基俊、尹鐘焄與李準，最爆笑且最受討論的莫過於「李準舉手」一幕。

和《7人的逃脫》劇情一樣，所有人要完成脫逃任務，但其中一個環節只能6個人上車，眾人便開始設法要怎麼決定那6人是誰。結果，他們之間開始分門別類，例如「有妻子或女友的能上車」、「跟藝人交往過的人上車」，事情就這樣發生了……



已婚和星結婚的哈哈，還有經常自爆的全昭旻舉手都不意外，意外的是李準舉手了！他的表情還相當有意思，他先是愣了幾秒才舉手，舉了之後也覺得情況很荒唐撇開頭：「啊，真是快瘋了……」



不舉或許沒事，舉了之後就不得不讓人想起，他和庭沼珉曾因拍攝《爸爸好奇怪》弄假成真成為情侶啊！可惜感情走了2年多便結束，許多看好的粉絲也跟著心碎。還有網友直呼「前女友才剛來過啊」，沒有錯，庭沼玟（庭沼珉）前兩週才和姜河那一起上過《Running Man》。



另外，金鍾國、梁世燦也不惜舉手，不過眾人反應大不同，劉在錫看見金鍾國舉手像是抓到什麼小辮子但又不能說，只是抓著他笑，而梁世燦的舉手引來質疑「什麼時候交往過？」，哈哈馬上造謠他和偶像交往過XDDD



講到金鍾國的戀情就有些傷心了，金鍾國承認過的圈內人前女友不是尹恩惠，是混聲組合Roo’ra的蔡麗娜，兩人感情無疾而終據傳是蔡麗娜劈腿，金鍾國主動舉手讓人想起這往事，還真了不起啊！



而全昭旻曾自爆和偶像交往過，和同為演員的尹賢旻也傳過緋聞，和尹賢旻的緋聞還扯出劈腿甚至四角關係，從她到李準、金鍾國身上都能聯想不少緋聞往事啊，只能說大家也太誠實了，為了任務也太甘願XXD

▼「李準舉手」節目片段



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