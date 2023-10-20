韓大咖男星涉嫌吸毒醜聞有「劉亞仁級別」網友化身福爾摩斯：李善均、李炳憲皆被懷疑

韓國L姓頂級演員因涉嫌吸毒接受調查。

19日，仁川警察廳毒品犯罪調查隊正在對40多歲的頂級電影男演員L某和其他8人進行調查，他們涉嫌違反毒品管理法的指控。 除了L某之外，這8人中包括了演員志願生、娛樂場所經理和員工。

因為L姓開頭的名字很常見（Lee/李），韓國一眾頂流男演員都遭到了網友們的懷疑。 L某的經紀公司，對方只稱：「正在核實中。」據韓媒報導，L某於2001年以MBC情景喜劇作品出道，之後在電視劇和電影中推出了多部熱門作品。 他在每部作品中都取得了超過平均水準的成績，受到了大眾的喜愛。 由於他擁有模範形象，L某的毒品醜聞被揭發後更加令人震驚。目前，L某的待播、待拍作品有4部。 有兩部為正在準備上映的電影，還有本月開始拍攝的電視劇。 甚至連即將開拍的OTT系列作品也都處於緊急狀態。



韓流盛行的當下，韓國頂級明星的吸毒醜聞不僅在本土引發熱議，同時也在華語圈炸開鍋，因韓媒報導並未提及真名，網友們對L某身份猜測紛紛，根據媒體給出的蛛絲馬跡探討L某到底是誰。 有華語圈的網友根據40代頂級電影男演員、劉亞仁級別、2001年情景喜劇出道這三條線索推定L某為李善均，2001年他出演了MBC每周情景喜劇《戀人們》，正式出道。2007年主演了偶像懸疑電視劇《白色巨塔》，因此獲得第43屆韓國百想藝術大賞電視類獎項最佳新人男演員提名。 2009年，因主演愛情電影《坡州》而獲得第11屆 西班牙拉斯帕瑪斯國際電影節最佳男主角。 近幾年李善均的事業風生水起，陸續主演了《我的大叔》、《檢察官內傳》等多部電視劇，戲份極重的電影《寄生上流》也在奧斯卡上也留下了名字。



韓媒並未像華語圈論壇那樣直接大剌剌曝光李善均的名字，TV DAILY在報導L某相關資訊時，除了提及劉亞仁之外，還公開了一張他和李炳憲新作《勝負》 的劇照，由此引發了L某可能是李炳憲的猜測，不過很快就有網友推翻這一言論，雖然他年齡和咖位都符合，但早在1991年就作為KBS電視台演員培訓班成員出道，並與1995年參演了第一部電影。



除此之外，網友們還議論紛紛，表示：「只要不是李鍾碩、李敏鎬、李準基、李洙赫、李棟旭，其他無所謂」、「2001年出道+多部男主，已經非常指向李善均了」、「千萬別是李善均啊，我每年都要看一遍我的大叔來著」、「到現在也沒看到新聞報導說不是李善均，完了」、「 從昨天開始就議論紛紛了，大家猜測的那位到現在都沒發反駁的聲明，估計差不多確定了」、「我還蠻喜歡他的，希望是誤會」、「一大群人猜測是某位男明星的，媒體都沒公開，你們倒是很肯定地說是他了」、「看到經紀公司就知道確實被調查了，不然肯定會否認」、「是不是低音很有魅力的那位」、「 希望不是我心裡想的那個他，求求你了」、「他老婆也是明星，他居然和演員志願生一起去風月場所」等。

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