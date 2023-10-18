「崔世京」回國果然事有蹊蹺！《閃亮的西瓜》還多男男線XD 恩傑李燦Bromance大爆發（EP.6）

《閃亮的西瓜》第5集「行李箱」藏有重要線索，第6集又出現了重要暗示……有趣的是，河恩傑（厲雲飾）與爸爸河李燦（崔顯旭飾）、「崔世京」（薛仁雅飾）複雜(?)的三角戀逐漸有了雛型。

（以下涉及劇透）



崔世京突然歸來還對河李燦態度180度大轉，讓河恩傑心中的警鈴大響。河恩傑百般阻撓兩人相處，更要顧及河李燦安危，結果就是被誤會對河李燦也有意思，崔世京一度要求要「公平競爭」，後來又調皮的問河恩傑是不是其實喜歡自己。那瞬間，河恩傑的心動搖了。



河恩傑不願再幫助河李燦追崔世京，轉頭就離開蝸牛宿舍在外遊蕩，遊蕩時再次接到了La Vida老闆（鄭尚勳飾）的電話。他得知自己來到1995的瞬間就改變了一切，開始找尋解決辦法，卻在一場戶外試鏡上觸電送醫。醫院裡和他擦身而過的正是爸爸河李燦，河李燦揹著的人就是他不知道是媽媽的尹清雅（申銀秀飾）。



奇怪的是，「崔世京」疑似和河恩傑一樣收到了La Vida老闆的來電，似乎應證了‎第5集網友的推論‎，現在的崔世京其實是未來崔世京的女兒假扮的！下集預告顯示事情會變得更加複雜，假崔世京才向老闆說一切都好，但真正的崔世京卻回來了？另一邊河恩傑昏迷不醒，相當令人堪憂，不過河李燦和尹清雅因為昏倒意外親近了很多。

最後附上本集最精彩片段啦XD 父子男男Bromance搞笑又可愛！而恩傑要和「大嬸」有感情線了嗎？



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