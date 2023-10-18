新劇《無人島的DIVA》公開朴恩斌個人海報「女神面貌」氣勢超驚豔！「為了這個角色我竭盡全力」

【正式預告】很期待朴恩斌再次迎來一個「人生角色」！海報真的好美～。

tvN 全新韓劇《無人島的DIVA》官方公開了女主角朴恩斌的個人海報，清爽笑容搭配夢幻造型，一個回眸就擄獲了大眾的心。

本劇講述夢想成為歌手的徐木河（朴恩斌 飾）時隔15年從荒島被救出，充滿希望與抱負的勵志故事。



▼今天公開的正式中字預告，男主蔡鍾協飾演電視節目的PD製作人「姜寶傑」，偶然間注意到了被困在荒島的女主。劇中主要演員還有金孝珍、車學沇（VIXX N）、金柱憲等人氣演員加盟：



公開的海報中，朴恩斌精緻的造型與無人島的美麗風景相結合，令人留下印象深刻。她獨自在樹蔭下完成自己的舞台，一邊彈著吉他一邊感受浪漫的氛圍。溫暖的陽光透過樹葉照射進來，讓她的舞台更加引人注目。





朴恩斌在讀完劇本後，表示對徐木河今後的生活感到十分好奇，想透過體驗木河的荒島生活中找到答案，期待著即將展開的未來，更希望讓難以想像的事情變成現實。為了完成這個角色，最重要的部分就是唱歌和方言，所以我會竭盡全力地演好這個角色。



《無人島的DIVA》將於10月28日晚上9點20分首播，Netflix同步上線。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞