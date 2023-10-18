「崔世京」回国果然事有蹊跷！《闪亮的西瓜》还多男男线XD 恩杰李灿Bromance大爆发（EP.6）

《闪亮的西瓜》第5集「行李箱」藏有重要线索，第6集又出现了重要暗示……有趣的是，河恩杰（厉云饰）与爸爸河李灿（崔显旭饰）、「崔世京」（薛仁雅饰）复杂(?)的三角恋逐渐有了雏型。

（以下涉及剧透）



崔世京突然归来还对河李灿态度180度大转，让河恩杰心中的警铃大响。河恩杰百般阻挠两人相处，更要顾及河李灿安危，结果就是被误会对河李灿也有意思，崔世京一度要求要「公平竞争」，后来又调皮的问河恩杰是不是其实喜欢自己。那瞬间，河恩杰的心动摇了。



河恩杰不愿再帮助河李灿追崔世京，转头就离开蜗牛宿舍在外游荡，游荡时再次接到了La Vida老板（郑尚勋饰）的电话。他得知自己来到1995的瞬间就改变了一切，开始找寻解决办法，却在一场户外试镜上触电送医。医院里和他擦身而过的正是爸爸河李灿，河李灿背著的人就是他不知道是妈妈的尹清雅（申银秀饰）。



奇怪的是，「崔世京」疑似和河恩杰一样收到了La Vida老板的来电，似乎应证了‎第5集网友的推论‎，现在的崔世京其实是未来崔世京的女儿假扮的！下集预告显示事情会变得更加复杂，假崔世京才向老板说一切都好，但真正的崔世京却回来了？另一边河恩杰昏迷不醒，相当令人堪忧，不过河李灿和尹清雅因为昏倒意外亲近了很多。

最后附上本集最精彩片段啦XD 父子男男Bromance搞笑又可爱！而恩杰要和「大婶」有感情线了吗？



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