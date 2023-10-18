《戀愛不可抗力》戀愛無關詛咒！趙寶兒為擒真兇險送命讓路雲哭慘！愛情終於撥雲見日（EP.15 –16完）

[有雷] 《戀愛不可抗力》終於為大家送上完美結局。趙寶兒與路雲這對命運多舛的戀人，總在準備要甜蜜相愛時，又遇上差點送命的危機。路雲遇刺後幸運撿回一命，這次換趙寶兒被逼喝下毒物水而昏迷……終於最後兩人能夠迎來幸福戀情。

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李洪朝（趙寶兒飾）始終還是因放心不下張信裕（路雲飾）而回到市區，兩人感動的重逢後，信裕請來兩位保鑣寸步不離跟著洪朝，保證她的人身安全。信裕的父親仍然反對兩人交往，洪朝則是努力取得他的認同。不過這並不影響兩人的戀愛，洪朝與信裕在這樣的狀態下，感情依舊升溫，一分一秒都不願分開。



即使有保鑣跟隨，李洪朝卻還是傳來了失蹤的消息，花店老闆不斷在尋找機會實現黑咒術。原來李洪朝是刻意裝作自己喝下了會昏迷的飲料而暈倒，主要是想引出真兇，不過單靠洪朝自己的力量依舊是打不過花店老闆，仍然被他綑綁為人質，並逼洪朝喝下有毒的符水，想讓洪朝與自己的靈魂被紅線綁住而成為鬼夫妻。



警方與信裕趕來現場時，雖然順利逮捕花店老闆，李洪朝卻已經中毒陷入昏迷，讓信裕在醫院急診室著急到心碎痛哭。洪朝幸運撿回一命，隨著花店老闆已順利落網，洪朝與信裕終於能夠安心相愛了。兩人也決定終結兩人命運糾葛的詛咒，把裝有詛咒書的木箱再度埋回原本的地點。



權宰庚（河俊飾）進行內部舉報，將市長收賄的事實揭露，並請信裕成為他的辯護律師。權宰庚識趣地搬了家，想不到下一個入住的房客竟是張信裕，讓洪朝開心不已，兩人也終於能夠順利地相愛，信裕也在海邊進行了浪漫的求婚，與洪朝攜手迎向幸福。



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