《恋爱不可抗力》恋爱无关诅咒！赵宝儿为擒真凶险送命让路云哭惨！爱情终於拨云见日（EP.15 –16完）

[有雷] 《恋爱不可抗力》终於为大家送上完美结局。赵宝儿与路云这对命运多舛的恋人，总在准备要甜蜜相爱时，又遇上差点送命的危机。路云遇刺后幸运捡回一命，这次换赵宝儿被逼喝下毒物水而昏迷……终於最后两人能够迎来幸福恋情。

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李洪朝（赵宝儿饰）始终还是因放心不下张信裕（路云饰）而回到市区，两人感动的重逢后，信裕请来两位保镳寸步不离跟著洪朝，保证她的人身安全。信裕的父亲仍然反对两人交往，洪朝则是努力取得他的认同。不过这并不影响两人的恋爱，洪朝与信裕在这样的状态下，感情依旧升温，一分一秒都不愿分开。



即使有保镳跟随，李洪朝却还是传来了失踪的消息，花店老板不断在寻找机会实现黑咒术。原来李洪朝是刻意装作自己喝下了会昏迷的饮料而晕倒，主要是想引出真凶，不过单靠洪朝自己的力量依旧是打不过花店老板，仍然被他捆绑为人质，并逼洪朝喝下有毒的符水，想让洪朝与自己的灵魂被红线绑住而成为鬼夫妻。



警方与信裕赶来现场时，虽然顺利逮捕花店老板，李洪朝却已经中毒陷入昏迷，让信裕在医院急诊室著急到心碎痛哭。洪朝幸运捡回一命，随著花店老板已顺利落网，洪朝与信裕终於能够安心相爱了。两人也决定终结两人命运纠葛的诅咒，把装有诅咒书的木箱再度埋回原本的地点。



权宰庚（河俊饰）进行内部举报，将市长收贿的事实揭露，并请信裕成为他的辩护律师。权宰庚识趣地搬了家，想不到下一个入住的房客竟是张信裕，让洪朝开心不已，两人也终於能够顺利地相爱，信裕也在海边进行了浪漫的求婚，与洪朝携手迎向幸福。



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