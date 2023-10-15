韓孝周從「媽媽」變不良少女，為新角色對自己下猛手：3天不喝水

為了詮釋好角色，韓孝周對自己太狠了！

《MOVING 異能》中韓孝周角色非常出彩，她以其出色的外貌、卓越的演技和個人魅力征服了無數觀眾的心。 在這部劇中飾演有著一個高中生兒子的媽媽的她在新作《信徒2》中大變身，成了滿背刀疤的不良少女，不變的是兩個角色都武力值爆棚（笑）！



由趙震雄、車勝元、韓孝周、吳承勳等主演的犯罪動作片《信徒2》近日宣佈定檔，將於11月17日正式上缐！近日主演們一起出席釜山國際電影節，並舉行了公開談話，其中韓孝周就在現場分享了自己挑戰動作演技的感想，她表示：「塑造身材並不容易，《MOVING 異能》 結束後就馬上要加入新劇組，（劇組）給的時間並不長。 從《MOVING 異能》開始我就在鍛煉身體。」



韓孝周回憶著塑造肌肉身材的艱辛，說道：「我其實蠻瘦的，但想要塑造露出肌肉的身體真的很不容易。 導演說雖然很殘忍，但希望看到我的肌肉，所以我基本上一整天都在運動。 上午進行體能訓練，吃雞蛋和香蕉，下午則以有氧運動為主。 在與吳承勳的最後戰鬥中，因為撕掉了衣服，身體會露出來，所以出生以來第一次嘗試調節水分，三天不喝水，把身上的水分都代謝掉，為了突出肌肉，我付出了很多努力。」

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